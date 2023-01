Darwin Machís y Cyle Larin son los dos hombres para el ataque han sido los refuerzos que -hasta la fecha- ha fichado el Valladolid para mejorar su equipo en la segunda vuelta y salvar la categoría.

Por el momento el cuadro blanquivioleta, en puestos de descenso, solo podrá contar con el segundo. El atacante canadiense ya aparece en la web oficial de LaLiga y podrá jugar contra el Valencia si Pacheta así lo desea.

El ariete venezolano, de momento, no cuenta con el OK de LaLiga. El FC Juárez mexicano todavía no ha facilitado todos los documentos necesarios para que el refuerzo del Pucele tenga la validación en la sede. En caso de Larin llega como cedido, procedente del Brujas mientras que Machís lo hace como agente libre.