Toni Lato alcanzó los cien partidos oficiales con el Valencia CF en el Nuevo Mirandilla. El lateral izquierdo, capitán contra el Cádiz, se despedirá de la entidad de Mestalla el 30 de junio convertido en centenario. El domingo redondeó el centenar de encuentros y podría llegar a los 106 si Rubén Baraja continúa confiando en él las últimas seis jornadas de LaLiga como titular o desde el banquillo.

La cifra final no le quita el sueño. Toni está orgulloso de sus cien partidos oficiales en el primer equipo, pero su único y gran preocupación es salvar al club de su corazón del descenso a segunda. El jugador se ha sentido maltratado por los dirigentes del club, siente que le invitaron a irse con una oferta inaceptable, pero por su cabeza solo pasa una cosa: dejarse la vida en esta recta final de temporada y marcharse del Valencia con todo el dolor de su corazón, pero con la permanencia en primera.

Su mejor año

74 en LaLiga, 19 de Copa del Rey, 5 de Europa League, 1 de Champions League y 1 de la Supercopa de España. Así ha repartido Lato sus cien partidos oficiales con el Valencia a sus 25 años. El de la Pobla de Vallbona se queda con tres partidos: su debut en el primer equipo el 25 de febrero de 2016 contra el Rapid de Viena en la Europa League, su primer gol en el Valencia-Villarreal de la vuelta de los cuartos de final de la Europa League 18/19 en Mestalla y, aunque no tuvo minutos, la final de la Copa del Centenario contra el Barça en el Villamarín.

El peor recuerdo espera que siga siendo, a final de esta temporada, la final de Copa del año pasado perdida en los penaltis contra el Betis en La Cartuja. Pase lo que pase, Lato se marchará este verano firmando su mejor temporada desde que dio el salto al primer equipo. A falta de seis jornadas, ha marcado un gol, ha dado una asistencia y lleva más partidos (22) que nunca. Por encima de los 20 encuentros de la 17/18, los 18 de la 20/21 o los 16 de la 21/22.

Con su futuro en el aire

Con su futuro en el aire Toni dejará el Valencia el 30 de junio cuando expire su contrato. El club le invitó a irse con una irrisoria oferta de una temporada con una reducción salarial del 50% que los agentes del futbolista ni siquiera contemplaron. «La oferta que le hicieron a Toni Lato es humillante», aseguró su tío y leyenda del Levante Vicente Latorre en ‘Somos Más’. Desde entonces, el Valencia no ha movido ficha. Ni tiene pensado hacerlo. Muchos son los clubes españoles y europeos que están llamando a su puerta. De momento, no hay nada formal con ninguno. La idea es no retrasar la decisión porque su intención es comenzar la pretemporada desde el primer día.