Carmelo del Pozo ha llegado a un acuerdo con el Valencia CF para unirse a la secretaría técnica del club de Mestalla, como ha desvelado El Desmarque y ha podido confirmar SUPER. Así, el director deportivo español aterriza en la capital del Turia con la tarea de confeccionar, junto a Miguel Ángel Corona, la plantilla de cara a la temporada 2023/24.

Se trata de la última decisión del Valencia en relación a la reorganización de personal que ha llevado a cabo en las últimas semanas y que terminó con Corona nombrado oficialmente como director deportivo del club. Ambos trabajaran en contacto con Baraja y la directiva a lo largo de este verano.

Sus primeros pasos fueron como preparador físico, pasando por clubes como Real Betis y Rayo Vallecano. Más adelante se convirtió en director deportivo y ha pasado por clubes vecinos como el Levante UD. De hecho, Carmelo del Pozo fue, junto a Muñiz, el artífice de la plantilla que logra el último ascenso con el conjunto granota. Al año siguiente abandonó el barco por diferencias con Tito y el consejo del club.

También pasó por el Deportivo de la Coruña y el Hércules, aunque no tuvo ni mucho menos el mismo éxito que en el Ciutat de València. Sin embargo, a pesar de que en ambos proyectos no tuvo el éxito esperado, en Mestalla no tendrá un rol similar. Su figura no será la de un director deportivo, sino la de un 'ojo' más en el equipo de trabajo de Miguel Ángel Corona, hasta la fecha con él y cinco scoutings y Carmelo se suma a esa nómina. Desde el club además se entiende que ha estado en otras entidades en las que se han tenido que llevar a cabo diversas reconstrucciones con salidas importantes y con poco dinero como margen de maniobra y eso puede ser un 'valor añadido' en una situación que no permite ningún fallo en este verano.