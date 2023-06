En la última década la cantera del Valencia CF ha producido talento de sobra para no solo aumentar el nivel competitivo del equipo, sino también para en un momento dado y llevando una buena estrategia, reportar grandes beneficios económicos a una entidad ávida de ingresos, pero los nueve años de Meriton Holdings en el club han sido, entre otras cosas, un claro ejemplo de una nefasta gestión de estas situaciones. De forma habitual ha vendido a los mejores productos de su Academia por un precio inferior al de mercado dada su escasa fuerza en la mesa de negociaciones, así como el hecho de haber llegado a la situación de que al jugador le quede un solo año de contrato en vigor. Toni Lato, Carlos Soler, Rafa Mir, Ferran Torres, Kang In Lee o Fran Navarro ejemplifican ese desaprovechamiento del trabajo en Paterna.

El último en salir ha sido el lateral de la Pobla de Vallbona. El Valencia no ha hecho ningún esfuerzo por retenerlo a pesar de que venía de hacer su mejor temporada desde que está en la primera plantilla. El club no ha sacado ni un solo euro por un futbolista polivalente, idóneo para el tipo de plantilla que va a tener el Valencia y que además tiene cierto valor en el mercado. Actualmente Transfermarkt lo cifra en 2’5 millones de euros. Con esto, la entidad de Mestalla se desprende de un jugador al que podía exprimir más a nivel deportivo e incluso sacarle una mayor rentabilidad económica.

También salió libre Kang In. El surcoreano fue considerado desde bien temprano como un importante activo por su proyección deportiva y económica. Tampoco le sacó rédito en ninguna de las dos. Primero porque el Valencia tenía entre sus manos a un ‘Balón de Oro’ del Mundial Sub20 con un talento que se veía claro, pero el club no supo gestionar ni darle normalidad a su desembarco en el primer equipo. El resultado es que lo acabó sacando con la carta de libertad y la pasada campaña fue uno de los mejores jugadores de toda LaLiga, un rendimiento que le va a llevar a un gran club de Europa, presumiblemente el Paris Saint Germain, por más de 20 millones de euros.

Otro futbolista hoy cotizado en el mercado y que el Valencia dejó salir libre, aunque en este caso quedándose la mitad de los derechos, es Fran Navarro. El delantero de Pinedo lleva dos años siendo uno de los mejores arietes de la liga portuguesa, superando las dos cifras con el Gil Vicente y entrando en el radar de grandes clubes como el Porto. Los blanquinegros no le sacaron ningún rendimiento deportivo, pero al menos sí le sacarán algo a nivel económico por el porcentaje de futura venta que les corresponde.

Una venta que el tiempo ha demostrado que fue muy barata es la de Rafa Mir a los Wolves por dos millones de euros. El Valencia no le supo sacar rédito a nivel deportivo y su carrera ha ido hacia arriba. Se ‘salió’ en el Huesca en Primera División y el Sevilla decidió pagar 16 millones de euros. Otro ejemplo de pésima gestión con un futbolista propio.

Último año de contrato

Otros dos casos sangrantes son los de Carlos Soler y Ferran Torres. En el caso del primero sí se le sacó partido a nivel deportivo: estuvo varios años a un gran nivel, fue titular en el equipo campeón de Copa del Rey y ayudó a sostener al club en años muy malos, pero el Valencia no logró renovarlo y se marchó al PSG por una cantidad muy inferior a su valor: 18 millones de euros cuando, según Trasmfermarkt, valía 50. Internacional absoluto y autor de un porcentaje muy elevado de los goles a pesar de no se delantero, aspectos muy cotizados que el Valencia vendió a precio de ‘outlet’ o rebajas por no saber llevar la situación.

En el caso del extremo apenas se le pudo disfrutar un año de gran nivel futbolístico cuando explotó a las órdenes de Celades. Su rendimiento le abrió las puertas de los grandes, pero como solamente le restaba un año de vinculación el Manchester City se lo llevó por 23 millones más variables cuando valía 40 según Transfermarkt. Después de no ser titular en la Premier, pero confirmar su potencial, el FC Barcelona pagó 55. Otro caso de desaprovechamiento de un activo importante.