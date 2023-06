Corona se equivoca mucho con Lato

Lato no se va del Valencia. A Lato lo han echado. Lo tira Corona. El mismo que le abrió las puertas en diciembre con una oferta humillante. El mismo que le comunicó la propuesta a sus agentes cuando salían de una reunión para Esquerdo. El mismo que no se ha dignado a llamar al jugador durante los últimos seis meses. El mismo que ha hecho oídos sordos a la voluntad de Rubén Baraja. El mismo que le dijo al jugador a la cara que se «lesiona mucho» para intentar justificar su decisión.

Corona no lo ha valorado. No se ha portado bien. Toni, lejos de dejarse llevar, se ha dejado la vida (y las costillas contra el Espanyol en la penúltima jornada) para salvar al equipo del descenso. Hoy la plantilla tiene un jugador menos para tirar del carro. Gayà y Jaume ya han empezado a echarle de menos. Su carta de despedida fue emocionante. Cero rencor. Todo corazón. Orgullo y valencianismo. Todo lo que no tiene el Valencia de Peter Lim. Solo hay un consuelo. Algún día Toni volverá y ellos se irán.