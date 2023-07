Diakhaby llevaba mucho tiempo sin hablar. Tenía ganas de hacerlo. Y más después de lo que tuvo que escuchar después del ‘caso Vinícíus’. Mouctar elige SUPER para romper su silencio y sacar todo lo que lleva dentro desde el dolor que le produce todavía el episodio de Cádiz. El guineano habla claro.

Para decirle al mundo que Mestalla no es racista, para explicar que no posó con la pancarta contra el racismo de LaLiga porque siente que quisieron "esconder" su historia, para denunciar el agravio comparativo con el brasileño del Real Madrid ("LaLiga no hizo lo necesario con mi historia, pero cuando pasó lo de Vinícius...") y para dictar sentencia sobre el cierre parcial de Mestalla: "No me pareció justo". Según él, el club no puede pagar por culpa de unas personas. A Diakha hay que escucharlo:

¿Cuál fue tu última entrevista?

No lo recuerdo, pero hace mucho. El año pasado hice algo para el club, pero hace tiempo.

Cómo han cambiado las cosas en los últimos años. La mayoría de gente no te quería. Ahora la mayoría quieren que te quedes.

Es el fútbol, hay un día que la gente te quiere y otra no. Así es el fútbol. Yo me dedico a hacer mi trabajo, hacer bien las cosas y dar lo mejor siempre.

¿Te sientes querido y respetado ahora?

Sí, claro. Me siento querido en el Valencia y estoy feliz.

¿Qué ha cambiado de aquel Diakhaby a este?

Muchas cosas, muchas cosas. Hay cosas que podemos controlar, hay cosas que no, pero yo me he centrado en trabajar, mejorar y dar lo máximo en el campo.

Del partido del Valladolid todos nos quedamos con el gol de Javi Guerra, pero ese partido empieza con un error tuyo. Te rehaces, te levantas y marcas el empate.

Es que a día de hoy he mejorado mucho en el aspecto mental. Es verdad. Si haces un error no puedes tener la cabeza abajo, tienes que levantarte y dar la cara y dar lo máximo que tienes y después pase lo que pase. Y creer sobre todo.

Te has convertido en el primer central de Baraja. ¿Asumes esa responsabilidad?

No puedo decir que soy el primer central del entrenador, pero sí que es verdad que tengo más responsabilidad y entonces tengo que devolver la confianza que me da el míster en el campo.

¿Te ves preparado para asumir ese nuevo liderazgo?

Claro, siempre hay que estar listo para cualquier situación. Los años cambian, los jugadores cambian y al final este año tengo puede ser que tenga que asumir una responsabilidad muy fuerte y vamos a ver lo que pasa.

El club te renovó el año pasado. Hizo un esfuerzo importante. ¿Te sientes valorado?

Sí, me siento valorado. Me siento valorado. Me han demostrado que cuentan conmigo y estoy contento.

¿Por qué elegiste el Valencia si había otros clubes con más proyecto deportivo y más poder económico?

Tengo un línea y tenía que decidir en esta línea. Yo me siento bien en el Valencia, tengo un contrato largo y si quedaba libre no era una ventaja para mí. La verdad es que podía estar ganando más dinero en otros equipos, pero en ese momento yo me sentía bien, me daban la confianza y elegí el Valencia. Al final cuanto te sientes bien en un sitio renuevas y ya está.

¿Este año también tienes ofertas? ¿Tú te quieres quedar por encima de todo?

Tengo las cosas claras. A día de hoy tengo contrato con el Valencia hasta 2027. No sabemos lo que puede pasar mañana en el fútbol pero de momento estoy en el Valencia y estoy feliz en el Valencia.

Paulista también está en el mercado. ¿Te gustaría que se quedara como tu pareja?

Sí, claro. Es un buen compañero, es un buen futbolista y ayuda mucho al grupo, es uno más de los veteranos aquí y yo me entiendo muy bien con él, es una buena persona y mete buen ambiente en el grupo. Cada equipo necesita un Paulista.

¿Cuál es el objetivo personal de Diakhaby a partir de ahora?

Me gusta hablar más del objetivo colectivo, a nivel de grupo, el objetivo es crecer y mejorar muchos aspectos. Yo llevo cinco años aquí y soy uno de los veteranos. Y tengo 26 años. Este año tenemos muchos jugadores jóvenes y tenemos que ayudar y darles esta experiencia que tenemos y transmitírsela a todos para llegar a hacer una buena temporada.

Menudo sufrimiento el año pasado.

Fue un año en general complicado, nosotros los que tenemos más años tuvimos que sacar más de lo habitual para ayudar al Valencia a conseguir los objetivos.

Marchena dijo que lloró. ¿Cómo lo llevaste tú?

Había una presión, pero era una buena presión, no era miedo. Cuando pasa eso tú tienes que tener ese carácter y esa mentalidad para superar todo eso, olvidarte de lo de fuera, centrarte en el fútbol y ya está porque cuando estás en el campo eres tú mismo: tu mentalidad y tus características.

¿Ayudó mucho Baraja?

Mucho. Carlos (Marchena) también. Nos han ayudado mucho. Nos han dado mucho sobre todo a los jugadores en defensa. Buscaron soluciones y nos ayudaron mucho en defensa.

Hacerse fuerte atrás. ¿Ese es el camino para este año?

El año pasado encajamos muchos goles y si quieres hacer una buena temporada hay que hacer más porterías a cero. Y marcar más, claro, pero yo soy defensa y los defensas sabemos que no encajar goles nos va a dar más opciones para ganar los partidos.

¿Acertó el Valencia renovando a Baraja?

Yo no soy el presidente ni los que toman las decisiones, pero creo que había que seguir en esta línea. El míster es la mejor persona para este momento. Es la persona que más nos puede ayudar, que conoce el club, que conoce todo lo que pasa del entorno fuera y es la persona ideal para ayudarnos a nosotros y al club.

Los jóvenes están ayudando, pero tienen que llegar fichajes. ¿Sois conscientes de esa necesidad de reforzarse en el mercado?

Sí, se ha ido mucha gente, pero hay tiempo para fichar. Hasta el final, queda un mes en el mercado y pueden pasar muchas cosas. Lleguen o no, nosotros nos tenemos que dedicar a trabajar, trabajar y trabajar para estar preparados el 11 de agosto.

Mouctar, un tema sobre el que la geste te quiere escuchar: el racismo. Estuviste callado después del ‘caso Vínícius’. La gente, sobre todo los aficionados del Valencia que te entienden porque saben lo que viviste en Cádiz, te quiere escuchar. Mucha gente dijo que Mestalla era racista. ¿Es Mestalla racista?

No, no es Mestalla racista. ¿Si es lo que quieres sabes? No, no es Mestalla racista. Yo no voy a esconder cosas. Yo soy una persona que cuando veo una cosa no puedo decir que no ha pasado, pero no se puede decir también que era todo el estadio. Yo de la tribuna no lo escuché. Hemos visto, como todos, vídeos que había grupos, pero no se puede decir que Mestalla es racista. Yo nunca he sentido en Mestalla cosas raras.

El Valencia señaló y sancionó a los que insultaron a Vinícius.

El Valencia hizo bien, claro, hay que tomar decisiones rápido y fuertes. El Valencia lo hizo bastante bien.

¿Y el fútbol español es racista?

El fútbol español no es racista, pero hay gente que son racistas. Es diferente. Pueden pasar cosas en España en un campo de fútbol, sí, y puedes ir a un sitio y decirte cosas, sí. En cualquier país donde esté voy a decir la verdad, pero no puedo decir que España es un país racista, eso es falso. Depende de la gente.

¿El fútbol español hace lo suficiente para erradicar el racismo? Hay una imagen que la gente de fuera de València no entendió. ¿Por que no posas con la pancarta contra el racismo de LaLiga?

Porque cuando pasó mi historia, para mí LaLiga no hizo lo necesario, pero cuando pasó lo de Vinícius... Real Madrid tienen más cosas... y ahí sí que van más a investigar. LaLiga intenta hacer cosas, pero en mi caso, es mi opinión, intentaron esconder mi problema, pero no arreglarlo. Esconder el problema. Si hay un problema hay que afrontarlo y sancionar y hacer acciones. LaLiga ahora mismo veo acciones que mejoran, pero con mi historia, para mí, no hicieron lo necesario. Es muy fácil.

¿Te sentiste solo después del episodio racista de Cádiz?

No me sentí solo porque estaba el club. No puedo decir que el Valencia no me haya ayudado, pero yo he notado que había una presión, el club también tenía una presión, todos teníamos una presión y ya está. Yo no me sentí solo porque yo sé ese día lo que pasó.

¿Qué te pareció que Vinícius no se presentara a declarar?

No puedo responder. Vinícius es Vinícius, pero ¿declarar qué? Hay pruebas, imágenes y tienen que sancionar a las personas.

¿Te enfadó que Ancelotti dijera que todo Mestalla había cantado ‘mono, mono?

No lo ví, había mucha información, tampoco yo sigo los periódicos, pero cuando me lo dijeron... no se puede decir que Mestalla es racista.

¿Te pareció justa la sanción de cinco partidos a Mestalla?

No me pareció justa porque cerraron una parte de Mestalla importante, nosotros no tenemos que pagar por algunas personas que piensan mal o hacen gestos, pero es verdad que hay que hacer cosas para que la gente se dé cuenta. Si no haces esas cosas, ¿la gente de fuera qué va a decir? Tienes que sancionar y nos tocó a nosotros. Algún día le tocará a otros estadio, pero hay que sancionar a las personas para que no vuelvan a entrar en el campo. El club no puede estar sancionado por culpa de unas personas.