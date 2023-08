Rubén Baraja: "Es una obviedad que necesitamos reforzarnos"

05·08·2023 23:33

¿HA PEDIDO AL CLUB QUE HABLE TRAS EL MERCADO?

"Hay una realidad que todo el mundo tiene que saber. También todos entendemos cómo está el mercado, no es solo una cuestión del Valencia. No todos los equipos han configurado ya sus plantillas. Necesitamos reforzarnos y traer esos jugadores que nos den competencia en los puestos. Sobre todo arriba, necesitamos gol y desequilibrio. Por supuesto que es algo que me ha acompañado siempre, seremos sinceros y valoraremos la plantilla a 31 de agosto. Yo no voy a fallar a mi gente diciendo cosas que no son coherentes, pero en este camino los chicos están trabajando muy bien, el equipo tiene una identidad"