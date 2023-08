Tras una gran temporada en el Sporting de Braga, en el que va a disputar su quinto año en Portugal, y después de un europeo sub-21 con sabor agridulce, Abel Ruiz habló en As sobre su excelente año, su futuro, y una posible llegada al Valencia, equipo de su tierra. Eso sí, "en el futuro".

A pesar de la terrible situación tanto institucional como económica del Valencia, nunca dejan de llegar muestras de afecto tanto de jugadores que han defendido la camiseta del Valencia en categorías formativas como de futbolistas de la 'terreta' que estarían encantados de jugar en Mestalla, como pueda ser el caso de Sergi Canós. La última muestra de cariño ha llegado desde Braga, al norte de Portugal, o más bien desde Almussafes, de donde es el delantero y que no ha dudado en reconocer en que "estaría encantado de ayudar al Valencia" en una etapa futura.

"Tengo mucho cariño al Valencia porque allí empecé desde pequeño y es el club de mi ciudad. Me entristeció verlo luchar por evitar el descenso cuando siempre ha peleado por estar arriba. Lo pasé mal. La afición y la ciudad se merecen estar más arriba", comentó para As.

Al ser preguntado sobre si le gustaría ser el ariete del conjunto blanquinegro en algún momento, el punta no dudó. "Claro. Tanto al Valencia como al Barça les tengo mucho aprecio por lo que me han dado y lo que he aprendido allí. Por eso, si se abre la puerta yo estaría encantado de poder ayudar a cualquiera de los dos porque les tengo un cariño especial", respondió. Abel se formó también en categorías inferiores del Barça, donde despuntó hasta llegar a las inferiores de la 'Roja' y conseguir un traspaso a uno de los clubes importantes de Portugal como es el Sporting de Braga, pero no olvida sus orígenes en el Valencia, club de su tierra y en el que comenzó.

Su futuro en la Selección Española

El delantero valenciano ha sido un fijo en las inferiores de España, incluso portando el brazalete de capitán en la última cita internacional de la 'Rojita' en el Europeo sub-21, en el que no se consiguió vencer en la final a Inglaterra, con un notable protagonismo de Abel Ruiz. El '9' fue de los mejores jugadores de todo el torneo, y el más determinante del combinado nacional, pero en la suerte de los once metros no consiguió transformar un penalti en la final que hubiese significado forzar la prórroga. Sin embargo, su destacado papel no ha podido pasar desapercibido, y llegar hasta la absoluta "es mi objetivo, como la de cualquier español".

"Estoy en un proceso de crecimiento y el siguiente paso es ese. He ido muchas veces a las convocatorias con las categorías inferiores y siempre he intentado disfrutar y aportar para conseguir lo máximo posible. Hemos logrado cosas muy bonitas y mi reto es seguir haciéndolo con la absoluta algún día", comentó.