El Valencia CF sigue trabajando en las últimas horas del mercado de fichajes para intentar completar la plantilla. El club cerró el jueves la llegada del delantero con la contración de Roman Yaremchuk. Sin embargo todavía podría llegar alguna pieza más para cubrir ese hueco en la banda con la llegada de un extremo. En esas anda el club que valora hacer un esfuerzo para firmar a un último fichaje.

El propio Rubén Baraja ha asegurado esta mañana en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado contra el Deportivo Alavés que esperaba que pudiera cerrarse algún refuerzo para esa zona del campo: "Yo soy optimista por naturaleza. Pienso que si se trabaja en el mercado. Si se da la posibilidad fenomenal y si no trabajaremos con este equipo, que es un gusto entrenarlos cada día. Yo me mataré porque ellos mejoren y tengan un buen crecimiento. Esto es algo que a mi me motiva. Esta es una de mis grandes motivaciones, no fallarle a estos jugadores, impulsarlos y hacerlos que crezcan a nivel individual y también a nivel plantilla"

Por el momento los únicos movimientos en el Valencia CF esta tarde han sido las inscricipiones de Roman Yaremchuk y de Alberto Marí, con ficha de primer equipo, en la sede de LaLiga. SUPER te cuenta en directo desde Madrid las últimas horas del mercado con nuestros enviados especiales Andrés García y JM López.