Pepelu se gana al valencianismo

No hay discusión. Pepelu es la mejor cara nueva de la temporada en el Valencia CF. El de Dénia ha caído de pie en Mestalla a pesar de que el ambiente generado tras el trasvase Levante-Valencia no era el más cómodo del mundo. Desde el primer día se adueñó de la posición de ‘6’ en el equipo de Rubén Baraja y, avalado por sus prestaciones, él mismo se ha colgado el cartel de inamovible. En lo extradeportivo, Pepelu ha conectado con el valencianismo. La relación entre ambas partes no puede ser mejor y eso también está ayudando a que el exgranota muestre su mejor versión.

Buena prueba del cariño que se está ganando el centrocampista es la encuesta elaborada en la web de Superdeporte. Los usuarios han tenido la opción de ‘mojarse’ en cuanto a quién es la revelación del Valencia esta temporada. Los resultados han sido muy clarividentes. De entre todos los jugadores que han tenido minutos en las 10 jornadas que ya han transcurrido de liga, Pepelu ha sido el más votado con el 50 por ciento de las participaciones. Es decir, la mitad a pesar de las 24 opciones (jugadores) por las que la afición podía decantarse. En segunda posición de la revelación de la temporada según el valencianismo aparece Javi Guerra con el 31 por ciento de los votos. El de Gilet ya deslumbró en el tramo final de la pasada campaña, hasta el punto de que fue uno de los ‘salvadores’, y en su segundo año en el primer equipo está confirmándose como un gran futbolista y demostrando que todavía tiene margen de mejora. En tercera posición para los lectores de SUPER está el otro ‘niño de Baraja’, Diego López (cinco por ciento). Este curso ya registra dos goles que han permitido al equipo sumar dos puntos más. Está llamado a ser otro de los jóvenes que tiren del carro en el Valencia del futuro. Tras el ‘top 3’ de la encuesta aparecen Giorgi Mamardashvili y Fran Pérez, ambos con un tres por ciento de los votos. Con el dos por ciento están Cristhian Mosquera, que ha irrumpido con fuerza en los onces del primer equipo, y Hugo Duro. Thierry, Canós, Yarek, Amallah, Foulquier y Guillamón también han recibido votos. El favorito de todos Los resultados de la encuesta, así como su claro ganador, no hacen más que reforzar las decisiones de Baraja. El técnico no imagina un Valencia sin Pepelu y las estadísticas lo prueban: Sin contar a Mamardashvili, el de Dénia es el jugador que más minutos registra esta temporada (896 de 900 posibles). Es un pilar dentro del equipo y todavía puede ir a más teniendo en cuenta que aún es ‘novato’ en la plantilla.