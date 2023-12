‘Vitamina Mestalla’ para volver al trabajo

Con motivo de las vacaciones de Navidad para los valencianistas más jóvenes y como regalo para una afición que lleva mucho tiempo dando el ‘do de pecho’ para animar al Valencia en el momento más delicado de su historia, el conjunto blanquinegro abrirá esta tarde las puertas de Mestalla para el entrenamiento por primera vez esta temporada. La sesión de trabajo de los de Rubén Baraja dará comienzo a las 17:30 horas de la tarde y será gratuita y de libre acceso a fin de seguir reforzando los vínculos entre la gente y un equipo que, a pesar de las dificultades y las limitaciones, está mostrando un compromiso inquebrantable por el escudo.

El equipo consiguió en Vallecas una victoria que ponía fin a una mala racha de resultados y que además ahuyentó los fantasmas de la zona baja antes de encarar el parón navideño en el que los jugadores han podido disfrutar de unas cortas vacaciones para desconectar. Pero la acción regresa en 2024 con la visita del Villarreal CF de Marcelino García a Mestalla, un duro hueso contra el que empezar a dibujar una tendencia alcista o que puede dejar todavía más claras las carencias y la necesidad de fichajes. La afición, que está respondiendo rozando el lleno de forma habitual toda la temporada y copando todas las gradas visitantes de España, será clave una vez más en uno de los partidos más estimulantes de la temporada.

El valencianismo calentará motores pudiendo ver de cerca de nuevo a José Luis Gayà, que se ha perdido muchos encuentros y al que el equipo ha echado mucho en falta. El capitán está de regreso para medirse al Submarino Amarillo y después de no poder recibir el calor de Mestalla desde el partido contra el Celta de Vigo (25 de noviembre) se reencontrará con su gente. No lo harán en principio Mouctar Diakhaby ni Selim Amallah, que no estarán disponibles en el futuro inmediato a causa de su concurrencia en la Copa África con las selecciones de Guinea y Marruecos respectivamente.

Al que no se espera ver todavía trabajando con el grupo es a André Almeida, que sigue su proceso de recuperación y al menos antes del parón no había sido capaz todavía de salir a trabajar al césped de la Ciudad Deportiva. Su lesión es compleja y depende en gran medida de sus sensaciones de dolor y de las indicaciones médicas. Cabe recordar que pidió opinión también fuera de los servicios médicos de la entidad.

Mestalla, el respaldo de Baraja

El valencianismo tiene en esta generación de jóvenes jugadores algunos referentes como Javi Guerra, Cristhian Mosquera o Diego López a los que profesa mucho cariño, pero seguramente el gran ídolo a día de hoy está en el banquillo. Rubén Baraja tiene el respaldo de la gente, que sabe perfectamente con qué cartas está jugando desde que la temporada pasada salvara la categoría cuando peor pintaba la situación, y cada partido le brinda la ovación más sonora en la lectura de las alineaciones y corea su nombre durante los partidos. En una sesión de entrenamiento, sin presión, tendrá una buena oportunidad de estar más cerca de su gente.