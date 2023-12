El Valencia CF está inmerso en un constante baile de futbolistas que dificultan de sobremanera la posibilidad de crear un proyecto con margen de crecimiento. Cada verano, la puerta de salida se abre para varios futbolistas, ya sea por la necesidad crónica de ingresar económicamente o porque son jugadores que solo jugaban en Mestalla a modo de préstamo. Sin ir más lejos, en el pasado mercado veraniego fueron 10 las salidas de nombres que habían pertenecido a la plantilla durante la temporada 22/23. Todos ellos afrontan ahora una nueva etapa y, aunque la realidad actual del Valencia es la que es, no todos pueden presumir de estar en una mejor situación individual.

Ilaix Moriba y Nico González son los casos más evidentes. Ambos se han convertido en nombres propios en las últimas horas porque han ganado muchas papeletas para cambiar de aires en este mercado invernal que arranca el dos de enero. El caso Ilaix parece muy cercano a resolverse. Esta temporada ha disputado la friolera de cero minutos en el Leipzig y el cuadro alemán, que no cuenta con él, le busca acomodo. Según Fabrizio Romano, el Getafe está cerca de cerrar su incorporación para este segundo tramo del curso. Sería, así, el reencuentro con Bordalás, con quien ya coincidió en su primera cesión en la capital del Turia. El caso de Nico es parecido. Aunque sí empezó siendo protagonista, incluso titular, en las últimas semanas ha perdido su sitio hasta el punto de quedarse fuera de varias convocatorias. En España tiene mucho cartel y podría ser uno de los aterrizaje a LaLiga este mes de enero.

Algunas de las marchas más sonadas, cada una por un motivo distinto, fueron las de Edinson Cavani y Toni Lato. Sin ser titulares indiscutibles, ambos han sido y son protagonistas en Boca y el Mallorca respectivamente. El uruguayo incluso llegó a la final de la Copa Libertadores que el cuadro argentino perdió. Quien no está terminando de arrancar en el Sassuolo es Samu Castillejo, que sí forma parte de la rotación, aunque no es titular y, hasta el momento, no registra ni goles ni asistencias. Aunque por un motivo bien distinto, tampoco atraviesa su mejor momento Marcos André, que ha visto como una lesión en el tendón de Aquiles ha truncado su regreso a Valladolid.

Hay sonrisas

Algunos sí están aprovechando su nueva etapa. Cömert es capital en un Nantes que trata de lograr la salvación lo antes posible mientras que Yunus lo es en un Milan que está tercero en Serie A. Lino, por su parte, se ha convertido en una pieza muy valiosa para el Cholo Simeone en el Atlético y Kluivert, que no empezó bien, parece estar despertando en las últimas jornadas.