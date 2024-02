Después del anuncio del Valencia CF de la presentación de un informe y la solicitud de las licencias de obra y de las palabras de María José Català al respecto ha sido Papi Robles, desde Compromís, la que ha reaccionado señalando la "debilidad" para gobernar de la alcaldesa, su preocupación por el coste y las condiciones del estadio -por el temor a que acabe llevando al Valencia a la "bancarrota", así como el talante de Petet Lim: "No es de fiar".

"Lo que queremos es documentación, que se nos explique con transparencia cuál es la propuesta que se está negociando", explicaba la portavoz de Compromís, que denunciaba que "hasta ahora, lo que hemos escuchado son declaraciones en una línea y documentos en una línea completamente distinta a lo que se estaba afirmando", explican, haciendo hincapié en que el máximo accionista del Valencia CF no es de fiar y "ya demostró que no es de fiar y que no se puede garantizar que vaya a terminar esta obra, y esto se puede garantizar única y exclusivamente con los avales bancarios, tal y como decía la señora Català cuando era oposición", sentenció.

Otro punto que se ha manifestado en el pasado es el tipo de estadio que se terminará construyendo, un elemento de debate que quizás ha estado en segundo plano con respecto a la ATE, las fichas urbanísticas o el convenio. Compromís ha vuelto a incidir en este aspecto: "Es importante que el estadio dé respuesta a un estadio de cinco estrellas que sea útil para toda la ciudadanía y, en concreto, para la afición del València Club de Fútbol. Y se deben tener garantías de que esta obra se acabará", señaló, al tiempo que incidió en que pedirán "una auditoría sobre el coste de este estadio para que de este modo se puedan aplicar avales bancarios que deba depositar el València Club de Fútbol para poder empezar estas obras", señaló y puso de manifiesto la importancia de tener un estadio "a la altura de sus necesidades y que el València Club de Fútbol no caiga en bancarrota por una operación urbanística de Peter Lim de la mano y permitida, por la señora Català y todos sus negocios a puerta a cerrada", explicó.