"Este año empeoramos la plantilla y ya llevamos 35 puntos"

¿No nos hubiéramos ahorrado mucho si cedéis y traéis al entrenador al jugador que quiere?

"Nos perdemos entonces el respeto a nosotros mismos. Después de lo que pasó en verano. Se le sentó en Sevilla y se le dijo que el VCF había puesto todo lo que pedíamos y que no le iban a dejar salir. Incluso ahí, el día 30, vuelven a cambiar de opinión y me llaman. Hay situaciones que no hay más vueltas que darles, son lo que son"

Dijeron en un viaje a Singapur, dijo que queríais crecer desde el terreno de juego una vez cuadrado el tema económico. ¿Cuándo se va a primar lo deportivo a lo económico? ¿Cuándo?

"Nunca sabes porque a veces hay operaciones que nos dan liquidez, pero no son suficientes. Recibimos llamadas por Giorgi, por Mosquera, por Javi Guerra. Eso te puede condicionar. Para estas cosas están las Juntas Generales de Accionistas que os comparten datos. La presidenta dijo que no iba a ser un plan de un año, un plan que lleva tiempo. Pues oye, los ingresos no es lo mismo quedar séptimo que decimocuarto. Entrar en Europa que no entrar, el tipo de ventas que hagas. En fútbol nadie puede responder a eso con concrección"

¿Deben vender este verano y por cuánto por cuadrar cuentas antes del siguiente ejercicio fiscal?

"No lo sé, pero te contextualizo. En muchas ocasiones, en mercados anteriores hemos marcado una cifra de necesidad y no hemos llegado. Y financieramente el consejo de administración decide funcionar sin esos ingresos. No quiero marcar esa cifra todavía porque además la clasificación también nos marcará los ingresos del siguiente curso"