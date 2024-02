Una cita con el Aimar de las Islas

La conexión entre el Valencia CF y las Islas Canarias destila fútbol en estado puro. Pasión desmedida por el balón. Cuando en el verano de 2006 el ‘Mago’ de Arguineguín, David Silva, asumía sin vergüenza el papel creador de Pablo Aimar tras un año de ‘mili’ en Vigo, el corazón del pequeño Kirian Rodríguez hacía ya unos años que había sido atravesado por el juego del ‘Payasito’. El sábado por la noche, los blanquinegros se enfrentarán a la UD Las Palmas, un equipo que se mueve al son del tinerfeño, valencianista desde niño, que se ha convertido en una de las sensaciones de la Liga 2023/24.

La de Kirian es una historia de superación. En agosto de 2022 anunció que padecía un linfoma de Hodgkin, cáncer que afecta al tejido linfático. «Empieza la lucha», reiteró en una rueda de prensa que paralizó a las Islas. «Quiero que me vean fuerte, no deseo dar pena a nadie», añadió y se propuso un reto que acabó cumpliendo: «En diciembre tendrán el mejor mercado de invierno porque voy a volver, así que no hay ninguna prisa». Cinco meses después, en enero, el de Santa Cruz estaba nuevamente frente a los micros para confirmar que había superado la enfermedad. Ganó el partido al cáncer haciendo equipo en esa «lucha» por la vida haciendo equipo junto a la familia, los amigos y los compañeros y médicos de la UD. Desde diciembre había estado entrenándose y, a finales de abril, regresó a los campos para ayudar a los ‘pío-pío’ a certificar el ascenso a Primera.

El amor por la pelota, al que contribuyó a inicios de siglo sin saberlo una de las leyendas del Valencia campeón de Rafa Benítez, el argentino Aimar, fue uno de los motores fundamentales de Kirian para no desistir en una competición que exige una constancia todavía mayor que la requerida en el mundo del deporte. Lo que más le aterraba era no volver a jugar, lo que le hace feliz. La ovación del estadio Gran Canaria, desde agosto a hasta diciembre de 2022, cada vez que se alcanzaba el minuto 20 -el dorsal en su camiseta amarilla- cargó periódicamente la energía de un futbolista que siente una devoción absoluta por Pablito Aimar. Desde que muy pequeño lo vio jugar por primera vez vestido de blanquinegro, el de Río Cuarto ha sido su inspiración. Cortado por el patrón del jugador canario, elegante y talentoso, el tinerfeño siempre quiso jugar en la misma zona que Aimar, aunque a la postre su evolución lo hizo sobresalir unos metros más atrás, en la sala de máquinas.