Paulista: "Volveré, mi familia y yo estamos enamorados del Valencia"

Gabriel Paulista ha vuelto este viernes a la Ciudad Deportiva de Paterna. El jugador ha regresado a la que fue su casa después de su salida en el pasado mercado de invierno rumbo al Atlético de Madrid. En declaraciones a À Punt, el defensa ha confesado que volverá a Valencia: "Mi familia y yo estamos enamorados del Valencia. Aunque me vaya muy lejos a jugar, volveré a vivir aquí".

"Hoy ha sido un día en el que he tenido más tiempo para hablar, en el momento fue todo muy rápido. Es un momento triste, Valencia ha sido siempre mi casa, donde he construido muchas cosas, tanto a nivel deportivo como personal. También tengo el sentimiento de haber ayudado mucho a los jóvenes, he hecho cosas buenas por el club, he intentado ser yo y ayudar a este escudo. Lo guardaré para siempre", comentó el jugador al salir de Paterna. Paulista, emocionado, aseguró también que "Valencia es mi casa, nuestra profesión pueden pasar estos cambios así rápidos de equipo pero he podido hablar con Baraja un rato, siempre estaré agradecimiento porque el míster apostó de verdad por mí. La temporada pasada pasé momentos complicados mentalmente y físicamente pero el míster desde la pretemporada habló conmigo y me dijo que confiaba en mí".

También ha querido, en esta despedida, hablar de la afición: "Me quedo sin palabras con la afición, desde mi primer día me identifiqué mucho con la afición, Mestalla es un campo maravilloso, me encanta. Muchas gracias a todos, me han ayudado en todos los momentos, dentro del campo he intentado siempre jugar lo mejor posible. Volveré a Valencia porque me gusta la ciudad, mi familia también está enamorada del Valencia. Yo puedo estar en otro equipo, lejos de España pero después vendré a vivir aquí".

Por último, el defensa ha recalcado el gran nivel de los jóvenes de la plantilla, mención especial a Mosquera, que ahora toma el relevo en su puesto en la zaga valencianista: "Mosquera es muy parecido a mi, es un chico que va a serguir creciendo y que va a dar mucho por este escudo, no solo él sino el resto de jóvenes. Es una academia de oro y van a aparecer muchos más jugadores".