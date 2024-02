"El equipo y el club tiene que tener la mentalidad de ser ambicioso"

Rubén Baraja cumple este 14 de febrero un año desde que es entrenador del Valencia CF. El Pipo ha repasado los 365 días que han cambiado el escenario deportivo del club de la lucha por el descenso a la pelea por Europa. Siempre con los pies en el suelo, el técnico ha vuelto a mandar un mensaje de exigencia y de intentar "crecer" y "querer más" dirigido al equipo y al club. "Hay que afrontarlos con una gran mentalidad pensando en que queremos más, que queremos ser ambiciosos y esta es la mentalidad que tiene que tener este equipo y este club". Estas han sido sus declaraciones al club:

Año de cambio

El equipo está en una buena dinámica, este cambio que hemos conseguido sin duda que ha sido fundamental el apoyo de la afición y gracias a ellos he mos ido creciendo deportivamente y ahora estamos en otro escenario diferente.

35 puntos

Uno de los mensajes más potentes que podemos enviar es que desde nuestro trabajo y concepto de equipo tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible en estos 14 partidos. En esta línea es donde el equipo puede ser más competitivo. Hay que afrontarlos con una gran mentalidad pensando en que queremos más, que queremos ser ambiciosos y esta es la mentalidad que tiene que tener este equipo y este club. Y vamos a ver qué dice la temporada.

Evolución del equipo

El año pasado fue mucho más complejo todo, pero este año viendo la evolución del equipo, las sensaciones son positivas, viendo a los jugadores jóvenes, estamos en un buen momento como equipo. Competimos bien, tenemos a veces más acierto o menos, pero a veces en general hemos de estar contentos. No hay que conformarse, ser ambiciosos e ir a más pero siempre con los pies en el suelo. Lo pasamos tan mal el año pasado, que ahora tenemos que disfrutar más del momento. Hay que ir animar, me gustaría que la gente animara.

Europa

Lo que no quiero es que haya frustración, que la gente esté cabreada por no ganarle a algún equipo cuando nuestro objetivo es otro. Es importante, que no se genere una frustración por ir por bajo de las expectativas generadas. Tenemos que tener pies en el suelo, humildad y conocer todo lo que hemos evolucionado.

Momento más especial

Hay dos. El primer día, el día de San Valentín. Firmar por el equipo que tu quieres, me sentí revalorizado. Me dieron la oportunidad de entrenar en Primera. No había debutado en Primera. Era el equipo de mi vida y me dieron una oportunidad única en una situación de gran dificultad. Me dio un subidón. Y el otro fue conseguir el objetivo de estar en Primera. Sufrimos mucho pero lo conseguimos.

Conexión Mestalla

A veces me parece extraordinario la comunión que existe entre el equipo y la gente. Es algo, que a veces dices cómo hemos podido conseguir esto después de año pasado. Que la gente crea en nosotros, que el campo esté lleno. Que haya ambientazo. Esto para mí es lo más importante. La gente no sabe lo importante que es en momentos de dificultad apretar. Un aplauso te saca el último aliento. Esto es muy destacable de Mestalla. Nosotros jugamos para los aficionados y uno de los retos es estar a la altura de lo que nos pide nuestra gente: esfuerzo, trabajo y ser constantes.

Su presentación

Siento emoción escuchando lo que dije en mi presentación. Es lo que siento. Todo lo que transmito desde esa presentación es lo que me gustaría llevar a cabo. Suscribo todas esas palabras y agradezco que a pesar de las dificultades a toda la gente que nos ha apoyado. Nos han hecho mejorar, crecer. Cuando estás en un club tan grande tienes una exigencia. Esto es importante.

Primera victoria Mestalla

Fue la esperanza. El equipo venía de jugar mucho tiempo sin ganar y ganar un partido en casa nos daba la esperanza de poder mejorar la situación del equipo.

Apoyo de la afición

Se siente mucho. Nos han apoyado desde que estoy de manera incondicional, incluso en momentos de gran dificultad. No puedo decir más que elogios de nuestra afición. Está soberbia y siempre digo que es lo mejor que tenemos. En este caso como entrenador tenemos que estar a la altura de lo que ellos nos exigen. Es tremendo lo que significa esto.

Permanencia contra el Betis

'Liberación' fue el titular. Hemos conseguido el objetivo, fue durísimo para todos a nivel personal, a nivel de club, a nivel de los jugadores, de las sensaciones. Y para nosotros fue una liberación. Después de tanto esfuerzo conseguimos el objetivo

Los futbolistas creen

Ellos son los capitanes, la gente con más tiempo en el club y siguen la propuesta. Si el equipo no te sigue es darle a una pared. Ellos han creído en nosotros, en lo que hemos dicho. En todo ese proceso tienes que trabajar al equipo, los convences y acaba mejorando pero luego hay que ganar. Y todo esto es un proceso de cosas que se van juntando. Ahora hay identidad, se sienten identificados, somos agresivos, valientes... Como él bien dice tenemos una identidad generada y todo aquel que quiera participar sabe lo que tiene que dar. Y lo están dando.

Vestuario

Somos bastantes exigentes. Hay que ir al límite para acabar la temporada de manera extraordinaria, brillante, por encima de las expectativas que nos planteamos al inicio de la temporada. Eso dependerá de nuestra mentalidad. En casa es donde tenemos que ser fuertes, es lo que hará que consigamos el objetivo. En Mestalla el equipo se multiplica. Ojalá pudiéramos competir fuera la mismo nivel, esto no garantiza nada, pero por eso digo que la afición es super importante porque nos está ayudando a conseguir el objetivo.

Victoria 3-0 ante el Atlético

Puede ser el partido más completo. En general fue muy completo. Para que tú tengas este partido han de acompañar cosas. Ellos son un equipazo. Estos chicos en este partido... tuvimos acierto también. Se juntaron muchas cosas y fue una pasada el ambientazo de Mestalla.

Apuesta por los jóvenes

Es verdad que ahora se están recogiendo frutos de trabajo anterior, pero fue una apuesta arriesgada. Han demostrado una personalidad y un compromiso por el club. Son la base del futuro. Estamos consiguiendo que jugadores que están debutando, como Mosquera, acaben con 25/30 partidos. Javi Guerra se debe poder consolidar, Diego López también. Están todos creciendo en esa exigencia que pedimos y ellos también están asumiendo esa dificultad. No hay que olvidar que estamos pidiéndoles a chicos que no han pasado un proceso previo que asuman la dificultad de ponerse la camiseta del Valencia CF. Hay gente que acaba de llegar, como Pepelu, que parece que lleve siete años. Esa energía genera ambiente en el vestuario. Creen en el míster, el míster en ellos. La gente en ellos. Ahora hay que seguir: a ver si conseguimos mantener el tono competitivo. Ahora a pensar en el Sevilla, son un equipo físicamente fuerte... Tendremos que mostrar nuestra mejor versión. Hay que seguir con más ilusión, más energía.

Retirada como jugador.

Es uno de los momentos mejores de mi carrera. Junto con los títulos. Salir de tu equipo así, que tu afición se quede, te manteen... El VCF ya estaba prácticamente clasificado para Champions y ese día me dejó muy buen sabor de boca. Fue despedirme por todo lo alto.