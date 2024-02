Baraja, a Marchena: "Esté o no esté yo, los valencianistas siempre valorarán lo que hiciste"

Aprovechando que Rubén Baraja cumple un año al servicio del Valencia CF, ahora en los banquillos, el informativo de VCF Radio ha realizado este martes un programa especial con entrevista incluida al 'Pipo'.

Además de elegir, entre otras cosas, los mejores momentos de sus 365 días al mando del banquillo valencianista, Rubén Baraja ha tenido la suerte de compartir espacio radiofónico con su excompañero y amigo, Carlos Marchena. El andaluz estuvo con el entrenador vallisoletano el pasado curso, logrando sobre la bocina una milagrosa salvación en el Benito Villamarín.

"Me da una alegría tremenda escuchar lo feliz que está y que está disfrutando. Yo lo veo disfrutar mucho, lo ha peleado y se lo merece. Lo sufre y lo disfruta. Yo en mi lugar, tengo solo agradecimiento por todo lo que ha hecho por el Valencia, por mí, por darle la vuelta a la situación, por su serenidad. Todo ha estado al servicio de un club que estaba en una situación muy difícil. Hablar con él te traslada ilusión, ambición, sueño y eso al final se traslada", ha manifestado Marchena en primera lugar.

Ahora centrado en otra aventura empresarial en Sevilla, Marchena se ha quitado 'peso' en aquella salvación. "El principal de todo esto, el que tiraba del carro y estaba enfrente, el que salía en todo momento, era Rubén. Yo aporté mi granito de arena, pero el marrón fue suyo y eso tiene mucho valor", ha asegurado. Para Baraja no ha sido correcto y el 'Pipo' se ha encargado de destacar que "Carlos es bastante humilde y discreto", reconociendo su parte de mérito como segundo entrenador en aquella temporada tan dura.

"Su participación fue fundamental por el apoyo anímico que me dio. También ayudó el que conociera al club. Teníamos que sacarlo adelante, Carlos en este sentido nos ha dado muchísimo y siempre que quiera volver será bienvenido. Es valencianista, lo siente, aunque ahora esté por otras circunstancias viviendo otros proyectos. Aquí tienes tu casa. Esté o no esté yo los valencianistas siempre valorarán lo que hiciste", ha dicho Rubén Baraja.

Carlos, al igual que el 'Pipo', se ha quedado con dos momentos únicos: debut en Mestalla, que fue "muy emotivo, encima con una victoria" (Real Sociedad) y cómo no, "el día del Betis: trabajo conseguido. Hasta ese momento no nos liberamos". "Me siento parte aunque viva fuera, el cariño siempre lo siento. Toda la suerte del mundo, mi agradecimiento y mi gratitud siempre al 'Pipo', que es mi amigo. El teléfono está ahí. Toda la suerte del mundo, a seguir disfrutando de la temporada", ha zanjado.