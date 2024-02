Diakhaby está preparado para apuntalar la defensa

Llega la hora de Mouctar Diakhaby. El francés de origen guineano encara la recta final de una temporada marcada por la irregularidad que han provocado la lesión muscular que padeció en octubre y su reciente concurso en la Copa Africana de Naciones. Tras caer en los cuartos de final de un torneo en el que el valencianista sobresalió entre los mejores defensas, ‘Dikaha’ regresó con las pilas justas antes del duelo del pasado fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria. Una semana más tarde, el central con más partidos en la élite de la plantilla está preparado para recuperar la titularidad y dar a la defensa la seguridad que le ha faltado desde el adiós forzoso de Gabriel Paulista.

Las palabras de Rubén Baraja en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva evidencian que, si no hay sobresaltos de última hora, Mouctar será de la partida junto a Cristhian Mosquera en el eje de la zaga. «En Las Palmas no participó porque venía con mucha carga de partidos y viajes en la Copa de África. Estaba un poquito justo y en el entrenamiento previo no tenía buenas sensaciones. Además, veníamos de un partido -frente al Almería en Mestalla- en el que el equipo había ganado con Cenk (Özkacar), por lo que decidimos repetir once», explicó ayer el ‘Pipo’.

La Copa Africana alejó al exjugador del Olympique de Lyonnais de los últimos seis partidos del Valencia. En las primeras de estas citas -Villarreal (3-1), Cádiz (1-4) y Athletic (1-0)-, los de Baraja no notaron la ausencia de ‘Diakha’. Con él al lado de Mosquera, el conjunto de Mestalla había empezado ya su mejor racha del curso con el empate a un gol en casa contra el Barcelona y el triunfo de Vallecas (0-1) dejando a cero la portería. Sin embargo, la dinámica se torció desde la visita al Atlético (2-0) en el Metropolitano. La dupla Paulista - Mosquera no pudo contener todas las fugas de un Valencia superado en cada zona del terreno de juego. Sin Gabriel, precisamente destinado al Atleti, Cenk ocupó el perfil zurdo de la zaga contra el Almería (2-1), al que se ganó pese a los problemas en defensa, y Las Palmas (2-0). En el Gran Canaria el buen funcionamiento defensivo se desmoronó en los instantes finales.

Después de tres partidos recibiendo goles, Mouctar vuelve para reforzar con más intensidad, contundencia y velocidad el engranaje atrás. Con 984 minutos jugados -más de un millar menos que Mosquera- ‘Diakha’ afronta los últimos 14 partidos con el objetivo de no perder ya la titularidad.