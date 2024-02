Foulquier lo tiene claro: "Para mí sí era penalti"

Foulquier, protagonista de la acción polémica en Mestalla ante el Sevilla (penalti claro no señalado a favor del Valencia CF) ha realizado una valoración tras el 0-0 ante el Sevilla y ha contado, en primera persona, cómo ha vivido esa jugada con Isaac Romero. Estas han sido sus declaraciones en VCF Radio.

El Sevilla lo ha dado por bueno...

"Ellos un empate fuera de casa es un buen punto. Nosotros lo hemos intentado porque en casa queremos ganar siempre, pero no hemos podido"

Polémica por el penalti no señalado

"Yo no he visto la repetición, pero mi percepción es que me empuja desde atrás, no es hombro-hombro. Para mí sí es penalti, el árbitro lo ha visto de otra forma. Para mí era falta, pero respeto su decisión"

Valor de jugar en Mestalla

"Como he dicho antes la conexión que hay entre afición y equipo nos está ayudando mucho. Nos sentimos fuertes en casa, la gente ve que queremos, que vamos a por todas. Y nos apoyan mucho"