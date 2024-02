Hugo Duro, sobre el penalti: "El árbitro nos ha dicho que no es suficiente"

Hugo Duro, elegido como MVP del partido por los espectadores del choque a través de televisión, ha sido protagonista a pie de campo tras el encuentro ante el Sevilla. Un partido sin goles marcado por el penaltazo no señalado sobre Foulquier y que hubiera desatascado a un Valencia CF dominante al que le costó generar peligro.

Valoración tras el partido

"Sabíamos que sería un partido difícil. Ellos están ahora bien. En Las Palmas íbamos igual y dejamos de ganar un punto. Si no se puede ganar, al menos que no se pierda. A mí me sabe a poco porque en Mestalla hay que hacerse fuertes y ganar, pero el trabajo ha sido bueno

Salir fuerte en cada parte

"Es nuestra arma. El equipo ha estado bien, nos ha costago generar, pero a nosotros no nos han generado peligro. Hay que seguir

Penalti a Foulquier

"Lo veo empujón. Creo que no le da con el hombro. El árbitro en el descanso ha dicho que le da con hombro y cadera, que no le parecía suficiente. Ahora ya toca seguir"