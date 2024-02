Qué tienen en común Ilia Topuria y el Valencia

El Valencia CF recibió la visita de Ilia Topuria en la pasada temporada. Un día en el que el campeón de peso pluma de la UFC que pudo conocer los secretos del centenario Camp de Mestalla, compartió unos momentos con los jugadores de la Academia VCF y presenció la victoria del conjunto valencianista ante el Getafe CF.

Tanto el Club como Topuria comparten esos valores de esfuerzo, trabajo y sacrificio. “Me ha encantado ver el partido, he crecido en esta comunidad, concretamente, en Alicante y me siento súper agradecido del trato recibido. Me han hecho sentir como en casa. La energía que he sentido en el Camp de Mestalla ha sido maravillosa y no es la última vez que voy a visitar este gran estadio. Esto no se olvida tan fácil, se crea un sentimiento”, describió Topuria.

“He venido también para apoyar a Mamardashvili, que es un grande y estoy súper contento por él que no para de brillar y no tengo ninguna duda de que seguirá creciendo cada vez más”, afirmó de su compatriota.

El Valencia le ha felicitado por su éxito

El ‘Matador’ se ha convertido en el campeón de peso pluma de la UFC en Artes Marciales Mixtas tras vencer a Alexander Volkanovski. El hispano-georgiano se convierte en el primer español en conseguir el título y preserva un récord de 15 victorias y ninguna derrota.