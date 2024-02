Ayuntamiento y Generalitat siguen adelante con el Mundial

El Ayuntamiento y la Generalitat han firmado y presentado la documentación a la FIFA para que la ciudad de Valencia se convierta en sede oficial del Mundial de 2030. Las instituciones valencianas siguen adelante con la candidatura al Mundial a pesar de la negativa del Valencia CF de firmar el documento que exige la FIFA para adherirse a la candidatura junto al Ayuntamiento, la Generalitat, la RFEF y la FFCV (Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana).

Se trata de una documentación que tenían que firmar las tres partes (Ayuntamiento, Generalitat y Valencia CF) como exigen los requisitos de participación y que ha sido presentado sin la firma del club. El Consell autorizó suscribir un acuerdo de adhesión para formalizar la candidatura de València. El Ayuntamiento, por su parte, lo ha autorizado en el Pleno celebrado este viernes. Es importante recordar que en el mes de septiembre se modificó una parte de la documentación que envió FIFA porque en es escrito la ciudad se comprometía a que el estadio estuviera terminado. El tiempo ha demostrado que el cambio fue un acierto.

SUPER ha tenido acceso al acuerdo adoptado por las intituciones para formalizar la candidatura de la ciudad para su desginación como sede del Mundial. "En estos momento y dentro del proceso de licitación de sedes se requiere por la FIFA que se suscriba la adhesión a la declaración y acuerdo de ciudad sese, por las partes que intervienen, la Autoridad anfitriona, el Ayuntamiento y la Autoridad adicional, la Generalitat, así como de la asociación anfitriona, para poder optar a la candidatura, tal y como exigen los requisitos de participación".

En el acuerdo se confirma que "el Consell ha autorizado a la Vicepresidencia Primera y Consellería de Cultura y Deporte a suscribir el Acuerdo de adhesión en relación con la acogida, organización y puesta en marcha de la Copa Mundial de la FIFA, con objeto de formalizar la candidatura de Valencia como ciudad anfitriona de dicho evento deportivo, dado que el área geográfica de la candidatura excede de la ciudad de de Valencia, la Generalitat prestará el apoyo necesario como autoridad adiciomal para el desarrolo del evento en todo recinco que conforme la sede".

Se han aportado al expediente "los documentos denominados Host City Agreement (HCA) y Host City Declaration (HCD)", pero no el Stadium Agreement" tras la negativa del Valencia CF a firmar el protocolo de adhesión para que la ciudad pueda ser candidata al Mundial 2030. El Valencia trasladó su 'no' a las autoridades como consecuencia de la inseguridad jurídica generada por la moción del Ayuntamiento. Un chantaje en toda regla de Meriton Holdings a la ciudad para que las autoridades políticas accedan a firmar un convenio urbanístico. El club es consicente de que en caso de firmar y no cumplir con las exigencias establecidas se expondría a una penalización millonaria. Ayuntamiento y Generalitat ya tenía acordada la firma para la documentación, entregada ayer sin el Valencia CF.