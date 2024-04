Almeida abre el abanico ofensivo

André Almeida está de regreso. Finalizado su calvario, el futbolista portugués reapareció a lo grande en el nuevo Los Cármenes con un gol que engancha al equipo al tren de Europa y aportó otro aire a un combinado al que le estaba faltando mucha lucidez a la hora de generar ocasiones en los últimos treinta metros. Su vuelta abre el abanico de posibilidades de Rubén Baraja a la hora de armar el juego ofensivo de los suyos en un momento en el que Roman Yaremchuk se encuentra lesionado y una de las opciones es regresar a la fórmula de alinear tres en el centro del campo como a principio de temporada. Todavía cogiendo el ritmo de competición, en El Sadar se espera que aumente su participación con una mayor cuota de minutos e incluso ingresando en el once titular por detrás de Hugo Duro.

El centrocampista portugués ingresó en el minuto 57 y cambió por completo la manera de atacar acercando al Valencia a la portería y desatascando las operaciones. Nueve pases de diez acertados, un regate exitosos de uno intentado y cuatro duelos ganados de seis disputados para meter de lleno a los valencianistas en el partido y un remate certero para darle la victoria. Baraja le mantuvo un doble pivote por detrás para acercarle al área más que en sus participaciones en la primera vuelta y acertó de lleno. El Pipo, que arrancó la campaña alineando un 1-4-3-3 con un trivote en la medular ya hace muchas jornadas que pasó a formar con una línea de cuatro en el medio y dos puntas. La estructura del centro del campo, más allá de la baja de Yaremchuk, no la ha deshecho y se debate ahora entre acompañar a Duro con un perfil más ‘enganche’ como Almeida o uno más vertical como Diego López, primera elección desde la baja del ucraniano.

Almeida celebra un gol con el Valencia / LaLiga

Anímicamente ‘a tope’

El futbolista está recuperado en lo físico, pero especialmente se siente fuerte en lo mental. Lo pasó muy mal fuera del terreno de juego durante meses en los que la incertidumbre por cuándo y cómo volvería, pero después de aterrizar marcando al Granada la liberación ha sido total. «Estoy muy feliz. Me he acordado un poco de todo el proceso, que fue muy difícil. No había tenido minutos hasta ahora, pero seguía trabajando. Estoy contento», explicaba.

La segunda línea

El Valencia requiere un paso al frente a nivel goleador de muchos jugadores para no depender en exclusiva del acierto de un Hugo Duro que está marcando un alto porcentaje de los tantos del equipo y que centra el marcaje exhaustivo de los defensores rivales. Ese desahogo se lo tiene que dar una segunda línea que atraviesa una crisis anotadora que rompió el propio Almeida contra el Granada y que Diego López haga lo propio al estar más cerca de la portería que cuando juega acostado al perfil derecho del campo.

Hugo Duro remata un balón contra el Mallorca / EFE

