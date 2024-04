Movimiento en Paterna en el segundo día de descanso

La plantilla del Valencia goza de su segundo día de descanso antes de volver al trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna el miércoles de cara a preparar el primero de los dos trascendentales duelos que tiene por delante el cuadro dirigido por el Pipo Baraja por Europa. El lunes ante Osasuna en el Sadar y el sábado de la semana próxima ante el Betis, rival al que aventaja en dos puntos el Valencia, en Mestalla a las 18:30.

A pesar de esa jornada de descanso de la que goza la plantilla, varios futbolistas se acercaron a Paterna para ejercitarse en el día libre. Son los casos de Gayà, Mamardashvili, Canós, Yaremchuk, Javi Guerra, Jaume y Jesús Vázquez, tal y como informa Germán Muñoz. Tanto el capitán como el punta ucraniano están el pleno proceso de recuperación de sus respectivas lesiones con el objetivo de estar lo antes posible a las órdenes de Baraja. En el caso del ariete no se espera que esté recuperado ya para el lunes pero podría estar disponible para ese crucial duelo ante el Betis.

Quien lo tiene más complicado es Jose Luis Gayà, que tiene entre ceja y ceja el enfrentamiento ante el Barça de dentro de tres jornadas, y al que tiene muchas posibilidades de llegar si la recuperación sigue su curso.

En el caso de Canós sigue trabajando para recuperar su 100% a nivel físico, tras no jugar ante el Mallorca por los problemas musculares que no le dejaron acabar el partido en Vila-real. Ante el Granada volvió a la titularidad pero no jugó todo el partido, siendo sustituido en la segunda mitad, y todavía le queda algo menos de una semana para el duelo ante Osasuna para recuperar el tono físico.