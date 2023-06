Continúa la polémica por la muerte de ‘Kanelo’, una cría de orangután de poco más de un año que vivía en el Zoo de Barcelona. Los hechos ocurrieron el 21 de mayo después de que el animal se encontrara inmóvil en su hábitat. El equipo veterinario y los cuidadores del ejemplar accedieron al interior del espacio para examinarlo y constató su fallecimiento.

El caso ha vuelto a poner sobre la mesa las condiciones de bienestar animal que existen en determinados zoológicos y ha reavivado el debate sobre la necesidad de evitar en ellos la exhibición de especies salvajes que no siempre se adaptan bien a la cautividad.

Según la dirección del Zoo no se había detectado ninguna "anomalía" en el comportamiento de ‘Kanelo’. Además, los exámenes preliminares apuntaron a que la causa de la muerte sería un problema respiratorio. La Plataforma ZOOXXI denunció la "impunidad" de los responsables del equipamiento y recordó que en marzo ya alertó de que los orangutanes no recibían una "atención adecuada". Por todo ello, ha vuelto a pedir el traslado de esta especie.

Actualmente, el Zoo está a la espera de recibir los análisis realizados en coordinación con las autoridades sanitarias y la Facultad de Veterinaria de la UAB para determinar su causa exacta. Con todo, recordó que en los casos de crías de animales salvajes, estos casos pueden producirse de forma repentina.

Por su parte, la organización animalista Plataforma ZOOXXI ha denunciado la "política de silencio" que ha llevado a cabo la dirección del Zoo que "en ningún momento ha informado a la opinión pública del suceso".

Asimismo, ha advertido que el pasado mes de marzo ya alertó de que los orangutanes del parque barcelonés "hacía más de seis meses que soportaban las obras de remodelación de una instalación que tenía fallos estructurales generalizados desde su reforma anterior".

La entidad desveló que el pasado mes de mayo tomó unas fotografías que desde su punto de vista evidenciaban que la cría estaba sometida a una situación "de estrés" y que solo conocía "el cierre, el ruido de las obras y la exhibición al público".

Asimismo, ha asegurado que en el caso de los orangutanes cautivos "es tan bajo el bienestar de estos animales que se puede observar con claridad su calvicie". La plataforma ha considerado que éste es un indicador "infalible" de que alguna cosa va mal.

El Zoo dice que los simios están “en perfecto estado de salud”

El Zoo de Barcelona respondió a estas críticas argumentando que todos los orangutanes se encuentran "en perfecto estado de salud". Respecto a las obras, apuntó que en todo momento "se ha garantizado el bienestar de los animales, que ha podido disfrutar de los patios interiores". También ha manifestado que "las crías completan su pelaje cuando tienen hasta cinco y siete años", informa la agencia ACN.

Pese a ello, la plataforma ha anunciado que pondrá en conocimiento de las autoridades estos hechos para que se esclarezcan las causas de la muerte. "Es intolerable la impunidad con la que actúa el Zoo de Barcelona y el dejación de funciones por parte del Ayuntamiento", ha lamentado Rosi Carro, coordinadora científica de la entidad.

En este sentido, ha recordado que la reciente renovación del Zoo de Barcelona vulnera la Ordenanza Municipal de Protección de los Animales que indica que las instalaciones deben adecuarse priorizando los intereses de los seres vivos, en detrimento de su exhibición. "El plan estratégico del Zoo de Barcelona prioriza la exhibición de los animales, en clara contradicción con la norma", ha asegurado Carro.

Asimismo, ha indicado que la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales estatal contempla un proyecto de ley de grandes simios. "Esta disposición se encontraría en sintonía con el artículo de la ordenanza que prevé el traslado de animales a santuarios", ha valorado la responsable de la plataforma.

"Por la cría ya no podemos hacer nada, y es esperable que esta situación esté generando un gran sufrimiento a la madre y al resto de individuos", ha lamentado.

"El Zoo de Barcelona no es un lugar adecuado para estos animales, existen varios santuarios en el mundo con los que se podría establecer un diálogo para poner en marcha su reubicación", ha comentado.

Piden una autopsia del animal

Por su parte, la entidad Proyecto Gran Simio ha pedido una autopsia por parte de especialistas independientes al Ayuntamiento y al zoo, para determinar la muerte de Kanelo.

Esta entidad afirma no entender cómo es posible que “si un ciudadano no cumple una norma es sancionado e incluso pudiendo llegar por la vía penal y que, sin embargo, los responsables municipales no cumplan una Ordenanza municipal aprobada en 2019 por iniciativa ciudadana de ZOOXXI sin que hagan nada por cumplirla y en una impunidad extrema de irresponsabilidad”.

“Kanelo no debería haber muerto ni tampoco haber nacido en las condiciones en que se encontraba su madre, afirman desde esta ONG en defensa de los grandes simios. Tanto la cautividad como el nacimiento de homínidos no humanos, debe estar prohibida, ya que no existe ningún aval científico independiente que apoye los programas de reproducción en cautividad para especies en peligro de extinción. Mantenerlos cautivos solo es un negocio y los nacimientos en cautividad es mantener las colecciones y atraer al público”, señala Proyecto Gran Simio.

Además, considera que “el Ayuntamiento o en su caso la Fiscalía de Medio Ambiente, deben tomar acciones inmediatas a los responsables de no cumplir la Ordenanza de reconversión del zoo de Barcelona, vigente desde 2019. De la misma forma se deben de pedir responsabilidades por la muerte de Kanelo y de la situación en que se encuentran el resto de los orangutanes que tienen calvicie en un claro indicador de que algo está mal. Se debe aclarar la muerte de Kanelo y porqué han querido ocultarlo”, ha declarado Pedro Pozas Terrados, director ejecutivo del Proyecto Gran Simio.

......

Contacto de la sección de Medio Ambiente: crisisclimatica@prensaiberica.es