El entrenador del Elche, el argentino Sebastián Beccacece, afirmó este viernes que el partido que enfrentará al Barcelona, líder de la competición, con el conjunto ilicitano no es solo una "gran oportunidad" para él en su debut en España, sino sobre todo para el equipo y la institución en un año especialmente complicado.

"Poder recibir a este equipo, con todas sus figuras, su historia, grandeza y su entrenador, tiene que ser algo festivo para la ciudad", dijo en rueda de prensa el argentino, quien reiteró que este encuentro ante el líder es una oportunidad de "grandísima dificultad que nos motiva e ilusiona".

Beccacece elogió la predisposición del grupo humano que se ha encontrado y aseguró que se le puede ganar al Barcelona "porque esto es fútbol". "El día que crea que no puedo conseguir resultados no entreno más", añadió el rosarino. "Hay que tener siempre esa mentalidad y con los pies en la tierra", señaló el entrenador, quien no desveló ni el sistema de juego ni los hombres que formarán parte de la alineación.

El preparador argentino señaló que una de las prioridades del equipo será intentar mantener su portería a cero ante un rival "que gobierna y domina gran parte del juego". "Ocupa un territorio alto y vamos a tener que convivir con eso, pero también tendremos que buscar las herramientas para saber qué hacer con el balón. Si solo piensas en aguantar o replegar será muy complicado, aunque este equipo te termina llevando a ese escenario", argumentó.

Beccacece explicó que su intención es que el partido se desarrolle "lo más lejos de nuestra área" para tener "la fortaleza mental y espiritual para robar y aprovechar los espacios".

El entrenador se mostró convencido de que los aficionados del Elche apoyarán a su equipo "como lo han hecho siempre en la adversidad" y consideró normal que un rival "de la jerarquía" del Barcelona cuente también con una presencia masiva de seguidores en las gradas. "Jugar con el campo lleno siempre es una motivación extra. Sin gente no es lo mismo, ya lo hemos vivido", dijo en alusión a la pandemia.

Beccacece asumió la gran diferencia de potencial y puntos entre ambos equipos, pero también que el Elche ha tenido casi dos semanas para preparar el partido, mientras el Barcelona, como consecuencia de los compromisos internacionales de sus jugadores, apenas un par de días.

"Veremos si tiene incidencia", indicó el técnico, quien aseguró que el propietario del Elche, el argentino Christian Bragarnik, con el que ya trabajó en Defensa y Justicia, siempre transmite "entusiasmo y responsabilidad".