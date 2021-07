Las complicaciones para fichar a Haaland han hecho cambiar de opinión al Chelsea. Los 175 millones que pide el Borussia, el alto salario y la prima de 40 millones que solicita el representante del jugador hace que los ingleses dejen de lado al delantero y se centren en otro atacante.

Este delantero es Robert Lewandowski, jugador del Bayern de Munich por el que planean ofrecer unos 60 millones de euros, según The Sun. Esta oferta sería insuficiente para el club bárbaro, que pediría entre 70 y 80 millones de euros por el polaco.

El problema es que tiene más rivales, como por ejemplo el Manchester City, que busca o su fichaje o el de Harry Kane. L a prioridad de estos es el inglés, pero si no logran vender algún jugador como Sterling, no podrán pagar la cantidad que pide el Tottenham por Kane (125 millones de euros). Otro que también se ha fijado en el delantero sería el Real Madrid, aunque bien es cierto que no es una prioridad, ya que los blancos tienen exceso de atacantes y su objetivo principal es Mbappé.

Y es que los números de Lewandowski destacan a pesar de sus 32 años. Mientras que el Timo Werner no ha dado lo que se esperaba de él en el primer año, razón por la que los campeones de Europa se encuentran buscando una referencia en ataque. Por otra parte, Olivier Giroud ya es nuevo jugador del Milán y a Tammy Abraham se le busca destino para que pueda seguir creciendo como jugador.