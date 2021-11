Leo Messi va a pasar de ganar el Balón de Oro 2021 a, quién sabe, quedarse sin equipo. En el PSG están que trinan con el jugador, que no termina de arrancar en el Parque de los Príncipes y se ha ido con Argentina pese a estar con molestias físicas.

Pues bien, ya se habla de caso Sergio Ramos 2.0: Messi también podría rescindir su contrato. El crack argentino, eso sí, lo haría de forma unilateral y por su cuenta. Es decir, se iría él del PSG y no le echarían como sí se especuló con el ex del Real Madrid, que aún no ha debutado por una lesión que arrastra desde Valdebebas.

Enfado monumental del PSG con Leo Messi

Lo que comenzó siendo un cuento de hadas con el fichaje de Leo Messi por el PSG se habría convertido ya en una pesadilla. Messi no termina de arrancar y ahora es un quebradero de cabeza.

En el cuadro parisino no ven implicado a Leo Messi y el agobio del futbolista tampoco ayuda: la realidad es que, tal y como publican en Francia, Messi no se adapta a la vida en París, ni a sus compañeros ni al nuevo vestuario y por eso no descarta incluso rescindir su contrato.

Leo Messi no quiere seguir en el PSG

Avanzan en París que Messi no es feliz en la Ligue 1 ni en el PSG. Y en Can Barça lo saben. Le falta el gol que siempre le caracterizó y su calidad no sale a relucir en el verde.

En el PSG tampoco estarían contentos con su rendimiento. Y es que a estas alturas, entre lesiones y tiempo de adaptación, Leo ha jugado 8 partidos y solo ha marcado 3 goles.

Messi pediría salir del PSG tras el Mundial

Publica la prensa catalana que Messi podría pedir no seguir en el PSG tras el Mundial de Catar 2022, justo a la mitad de su contrato. Este torneo es la gran obsesión del argentino, que sueña con poder levantar la copa del mundo con la albiceleste.

La realidad es que no se descarta que esa desvinculación genere un movimiento de piezas que termine con Leo en Can Barça. No se descarta tras el fichaje de Xavi y la recuperación de Dani Alves. Ya se habla del posible regreso de Iniesta y de la hipotética vuelta de Thiago, dos ex con pasado culé. No es la primera vez que medios cercanos al entorno del jugador hablan de esta hipótesis.

El PSG no vería con malos ojos el adiós de Messi

Y si se produce, el PSG visto lo visto (su pobre rendimiento) tampoco pondría trabas a su salida. En las oficinas del Parque de los Príncipes no están contentos con lo que están viendo de Leo, ni tampoco con su implicación en el proyecto.

La conexión con el tridente Mbappé-Neymar no funciona y a eso se le suma su 'falta de profesionalidad'. Leo ha estado ajeno al día a día del club por unas molestias de rodilla que le llevaron incluso a tratarse a Madrid pero a la hora de la verdad sí viajó con Argentina. Este comportamiento no habría sentado nada bien en la planta noble del Parque de los Príncipes.

“No estamos de acuerdo en dejar ir a la selección a un jugador que no está en una condición física óptima y que se encuentra en una fase de rehabilitación. No es lógico”, declaró Leonardo, director deportivo del PSG, en Le Parisien hace unos días.

Otros piden el fichaje de Lewandowski

Mientras, numerosos fans del PSG piden el fichaje de Lewandowski en lugar de Leo Messi. El impacto que generó el francés a su llegada ha ido diluyéndose.