El Betis sigue a lo suyo: mejorar la plantilla a base de fichar... pero también de vender. El empeño del conjunto verdiblanco es clasificarse para la Champions y llegar lejos en la Europa League. Dos retos que no han estado tan lejos para la plantilla actual pero que no se han podido cumplir. Eso no quita, por supuesto, que sea una temporada histórica por la consecución de la Copa del Rey.