Sergio Rico podría ser una de las opciones que el Fulham estaría barajando para la portería en su vuelta a la Premier League, según ha informado la cadena Sky. El club londinense logró el ascenso a la primera división inglesa y tras la negativa de Brend Leno, se habría interesado por el portero español.

Rico ya estuvo cedido en el equipo inglés en la temporada 18/19 y a pesar de que se asentó como titular, no pudo evitar el descenso del equipo más antiguo de Londres.

El ex del Sevilla tiene contrato hasta 2024 y aunque hay varios clubs interesados en él, el PSG no estaría por la labor de dejarle salir ya que Keylor Navas podría abandonar el conjunto parisino este verano, y Donnarumma y el español serían los dos porteros de Galtier.

Problemas para la 'operación salida' del Barça

Neto es uno de los descartes de Xavi Hernández para la próxima temporada y es uno de los jugadores con más cartel. El cuadro culé necesita dar salida a los jugadores que no cuentan para poder inscribir a los fichajes. El portero brasileño acaba contrato en junio de 2023, y tras la ofensiva del Nápoles, que no se acaba de decidir sobre el ex del Valencia, el Fulham se habría lanzado por el guardameta.

De haber acuerdo el conjunto inglés y el Barça, lo más probable es que el club le diera la carta de libertad a Neto para facilitar su salida y ahorrarse la ficha del brasileño. De esta manera, el equipo de Londres podría incorporarlo gratis y no tendría que acordar con el PSG una cesión por Rico

Te puede interesar: Fichajes Íñigo Martínez y el Barça alcanzan un acuerdo para su traspaso

Prioridad italiana...por ahora

No obstante, el arquero del equipo blaugrana estaría esperando una oferta del Nápoles, club que le parecería más atractivo. Sin embargo, si el equipo napolitano no se decide, el carioca podría fichar por el equipo londinense, que tendría como prioridad su fichaje, incluso por encima de Sergio Rico.