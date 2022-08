Ya llegaron Lewandowski, Raphinha, Koundé, Christensen, Kessié y la renovación de Dembélé. Todos los grandes objetivos de mercado del Barça a excepción de Azpilicueta, que ya no va a poder ser, y otro hombre: Bernardo Silva. El luso quiere llegar al Camp Nou pero esto no es posible si no sale Frenkie de Jong.

La venta del neerlandés está siendo un auténtico quebradero de cabeza para Joan Laporta y Mateu Alemany. Su traspaso al Manchester United estuvo a punto de cerrarse pero el jugador se cerró en banda a recalar en Inglaterra. La opción que surge ahora es 'colocarlo' en otro equipo con altísimo poder adquisitivo: el Paris Saint-Germain. La alternativa del Barça a César Azpilicueta De Jong al PSG, Verratti al Manchester City y Bernardo Silva al Barcelona Tal y como ha adelantado Jijantes, la opción de una operación a tres bandas toma fuerza. El PSG viene haciendo una limpieza importante y Verratti no está gustando a Galtier, nuevo entrenador del cuadro parisino. Esto puede matar dos pájaros de un tiro para el Barça: abre un hueco para De Jong y al mismo tiempo proporciona un sustituto para Bernardo Silva en el City. View this post on Instagram A post shared by Frenkie de Jong (@frenkiedejong) "Yo lo veo ahora mismo inimaginable", advierte Gerard Moreno. Sin embargo la posibilidad está ahí y aún queda mucho mercado. En cualquier caso, el Barça necesita dar salida a Frenkie de Jong no solo para aspirar al fichaje de Bernardo Silva sino para poder inscribir a toda su plantilla. La entrada de Verratti en esta operación, además, resolvería los problemas de los tres clubes. Sin embargo, en París también gusta el portugués y esto podría derivar en un único trueque con el Manchester City que deje al Barcelona fuera de la ecuación. El PSG se pelea con el Barça por Bernardo Silva