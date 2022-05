Son muchos los que todavía recuerdan lo sucedido en el Gran Premio de Miami. Fernando Alonso también. Allí, la radio de Alpine reveló la negativa de Esteban Ocon a ayudar al piloto asturiano tras dos sanciones que le hicieron perder 10 segundos.

Entonces, el ingeniero advertía al piloto francés “Albon es el coche que está detrás. Tenemos que retenerle. Necesitamos un hueco de 5 segundos para Fernando porque tiene una penalización. ¡Frena a los coches detrás, por favor!".

La respuesta de Esteban Ocon, sin embargo, disto mucho de los esperado por el equipo. "¡No, no puedo hacer eso!"¡Me adelantarán si me voy hacía atrás! Voy a ser adelantado si me retraso, así que... No es posible, chicos. Os lo digo. No lo puedo hacer, esto no es posible. ¿A qué distancia están?", insistía.

Esa conversación se suma al pique en la pista que ya tuvieron ambos pilotos en el Gran Premio de Arabia Saudí y dónde el ovetense dejó ya claro que su compañero le hizo "perder un poco de tiempo". La relación entre ambos, es un hecho, ha cambiado de la temporada pasada a esta, pero también con el equipo.

¿El origen? Las palabras hace una semana en el Gran Premio de España de Luca de Meo, CEO de Renault, y Laurent Rossi, CEO de Alpine, sobre la situación actual en el equipo del bicampeón del mundo. Unas declaraciones que no gustaron nada a Fernando Alonso y a su entorno, que ya se ven más fuera que dentro de Alpine.

Y la consecuencia directa de todo esto es que el asturiano va a comenzar a proteger más sus propios intereses que los de su compañero o el equipo. No hay más. Algo que ya pudimos ver este domingo durante la disputa del Gran Premio de Mónaco, dónde paso exactamente lo mismo que sucedió en Miami, pero a al inversa.

El español decidió bajar el ritmo de su A522 para conservar sus neumáticos de seco, y al poco se supo que Esteban Ocon recibió una penalización de cinco segundos por un contacto con Lewis Hamilton. Por tanto, Alpine y el piloto francés necesitaban que el español acelerara su ritmo para que Ocon mantuviese la novena plaza.

Sin embargo, Fernando Alonso no lo hizo. O más bien, lo hizo ya demasiado tarde, cuando apenas había margen y Lewis Hamilton, harto de seguirle a ritmo de un F2, decidió no continuar su estela. Y aquí es dónde, lógicamente, surge la polémica acerca de la intencionalidad o no de la acción que costó el noveno puesto a Esteban Ocon y dos puntos para su equipo, Alpine.

Debate alimentado desde Alpine

Un debate que, probablemente, ni siquiera existiría si las acciones y palabras que han ido llegando desde Alpine y del propio Esteban Ocon no lo hubieran alimentado antes. El divorcio y el lío se veía venir desde entonces. La venganza de todo un bicampeón del mundo da la sensación que sólo acaba de empezar. Y más escuchando su explicación al finalizar la carrera en las calles de Montecarlo.

"Era poco optimista de cubrir 33 vueltas con amarillos (medios), hice bastante gestión de neumáticos y cuando me dijeron que Ocon tenía una penalización de cinco segundos fui más rápido", explicó. La realidad, no obstante, es que se lo habían dicho mucho antes, pero sólo lo hizo en los últimos giros, en los que incluso llegó a marcar provisionalmente la mejor vuelta.