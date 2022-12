Hay cosas muy difíciles de entender en la Fórmula 1 y entre ellas están los bandazos en las declaraciones de Esteban Ocon. Un día saca pecho por ganar en el campeonato a Fernando Alonso, otro le acusa de haber hecho apenas un 2% del trabajo de simulador y otro le lanza flores. Esta vez ha tocado esto último.

Es invierno y aún quedan algunas semanas para que arranque la temporada 2023. Aunque los pilotos disfrutan de sus vacaciones muchos de ellos están ofreciendo entrevistas a los medios de comunicación para analizar el año que acaba de concluir y lo que está por venir el que viene, en el que Alonso se incorporará a Aston Martin. En este sentido Ocon es uno de los que más están hablando.

¿A qué se refiere Esteban Ocon en sus últimas declaraciones?

El piloto francés ha concedido una entrevista a Racing News 365 en la que ha cambiado radicalmente su discurso y ha piropeado a Alonso. "No tengo tanta experiencia como Fernando, pero como todo el mundo siempre estoy aprendiendo algo nuevo, especialmente cuando tienes un nuevo compañero de equipo, puedes aprender mucho porque cada uno tiene una forma diferente de trabajar. Fue interesante trabajar con un campeón del mundo y ver lo que hace", analiza sobre estos dos años de ambos compartiendo equipo.

🚨 El de Alpine ha añadido que Alonso siempre está pendiente de todo



"Fernando está generalmente al tanto de todo, después de dos o tres paradas en boxes sabe exactamente dónde está y con quién está compitiendo. Siempre va dos pasos por delante de ti en ese aspecto". pic.twitter.com/D2E8Rc78vp — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) 13 de diciembre de 2022

El galo no escatima en elogios a su ya excompañero por su habilidad para leer las carreras mejor que nadie: "Está al tanto de todo. Después de tres o dos paradas en boxes sabe exactamente dónde está y con quién está compitiendo. Siempre va dos pasos por delante de ti en ese aspecto". De hecho, reconoce que a él le pasó factura no estar a la altura de 'Magic' cuando fue a tres paradas en Baréin.

El recadito a Fernando Alonso: "Espero que haya aprendido algo de mí"

Por mucho que haya manifestado su admiración, no serían unas declaraciones de Ocon sin el dardo al ovetense. "Espero que haya aprendido algo de mí, porque si solo hubiera aprendido de él me habría ganado por goleada, que no es el caso", explica en una de sus frases más enigmáticas. "Fue bueno luchar contra alguien que puso el listón tan alto", sentencia no obstante.

Ahora le espera un futuro muy francés con Pierre Gasly, un piloto con quien ya mantuvo roces en el pasado, como compañero, pero no le preocupa su mala relación: "Creo que hay una gran historia por escribir para el futuro y espero que podamos lograrlo juntos".