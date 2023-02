Aston Martin presentó este lunes el AMR23, el nuevo coche de Fernando Alonso. Hay confianza extrema en que el proyecto va hacia arriba con la enorme inversión de Lawrence Stroll en recursos tecnológicos y humanos, más ilusión incluso en el caso del ovetense que cuando fue campeón del mundo en 2005. El ovetense, además, ha recibido ese cartel de líder del proyecto que no tenía en Alpine.

La promesa era un monoplaza que poco o nada tuviera que ser con el de 2022, que acabó muy bien la temporada gracias a un alerón trasero que ha ilegalizado la FIA y ha tenido que ser reemplazado. Y vaya si la han cumplido. El 90% de las piezas y el 95% de las superficies aerodinámicas nuevas, como avanzó en su momento Eric Blandin, son visibles.

¿Dónde ha aprovechado Aston Martin las lagunas en el reglamento?

Aunque ya tenemos imágenes del coche real, a diferencia de otros equipos que solo han mostrado la nueva livery en el modelo del año pasado o en una maqueta, hay un importante detalle que ha pasado desapercibido. Blandin, subdirector técnico de Aston Martin, confirmó que se habían aprovechado lagunas legales del reglamento de la FIA. ¿Dónde están?

El AMR23 es agresivo, innovador y también arriesgado. El equipo no se conforma con menos que ser el cuarto de la parrilla y sustentar con ello la base para crecer a medio plazo. Fernando Alonso no quiere engañar a nadie con La Misión y la victoria 33: este año no espera ganar carreras. A partir de mayo la nueva y espectacular fábrica de Silverstone abrirá sus puertas para que en 2024 el monoplaza sí se ponga al nivel de los grandes.

¿Qué se puede esperar de Fernando Alonso con el nuevo AMR23?

Por ahora solo se puede especular hasta que llegue Baréin, porque en el simulador todo funciona mejor que en la vida real. Aun así, hay rasgos muy llamativos en el bólido que pilotará el ovetense. Yendo por partes, lo primero que salta a la vista es el morro, que es mucho más largo y tiene una punta más redondeada, además de algunos elementos diferentes en el alerón. Una apuesta agresiva de Dan Fallows y Eric Blandin, que algo saben de aerodinámica.

También resaltan los pontones. Además de la elevación del suelo por motivos reglamentarios para evitar el porpoising, cambia radicalmente el concepto en la zona central y lateral del vehículo. Ahora tiene menos anchura pero se destaca más la zona trasera. Fallows, director técnico, explicó que fue un reto adaptarse a los cambios de la FIA contra el porpoising y aunque espera que todos los coches sean muy similares en 2023. También lamenta que se haya obligado a agrandar los retrovisores pero entiende que es por un tema de seguridad. Así no se le caerá a Alonso como ocurrió en Austin.

Ahora la duda es qué se puede esperar en 2023 en un proyecto que es más de futuro que de presente, cuando el 'Nano' tiene 41 años. El contrato es multianual y el asturiano confía en recoger los frutos más adelante, pero esa ilusión entre sus fans no se va a cumplir con cualquier resultado. El objetivo realista es que Alonso y Stroll se establezcan en las posiciones 7 y 8 y si ese típico día de lluvia, bandera roja, accidente entre dos pilotos de la zona alta, sanciones o imposibilidad de adelantar fallan cuatro de los seis de delante soñar con un podio.