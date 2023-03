Las expectativas y el optimismo se han disparado en Aston Martin tras el podio de Fernando Alonso en Sakir en la primera carrera de la temporada en la Fórmula 1. A este respecto, el propietario del equipo, Lawrence Stroll, no quiere lanzar las campanas al vuelo aunque tampoco se pone techo en cuanto a las opciones del equipo en el presente curso.

"No me gusta establecer objetivos, haremos nuestro mejor esfuerzo. Creo que demostramos lo que podemos hacer. Como todos los demás, vamos a mejorar a lo largo de la temporada, por lo que son solo los primeros días de este coche. Nuestras pruebas de túnel de viento y CFD mejorarán a medida que avancemos, y no quiero dar un objetivo mientras tengamos un gran año, pero hemos tenido un gran comienzo", destacó el canadiense en 'Sky F1'.

El máximo accionista del equipo británico, lógicamente, sabe cosas que el resto de los mortales desconocemos respecto a las posibilidades del nuevo AMR23. Al igual que Fernando Alonso, que lejos de rebajar la euforia entre los aficionados que apuestan por su podio 100 o su victoria 33, las ha multiplicado todavía más.

"¿El podio 100? ¿La victoria 33? Yo voy a por un Mundial", señaló el ovetense en declaraciones a Canal + Francia. Más alto tal vez, pero más claro no se puede decir. Por si quedaba alguna duda acerca de las intenciones del ovetense en este 2023.

¿Tercer título mundial?

Fernando Alonso, recordemos, logró el mejor tiempo en los libres 2 de la primera carrera de la temporada, el Gran Premio de Bahréin. Pues bien, si echamos la vista atrás, en las últimas seis temporadas de Fórmula 1, los pilotos que hicieron esto terminaron proclamándose campeones del Mundo.

Entre 2017 y 2020 fue Lewis Hamilton con su Mercedes, en 2021 y 2022 fue Max Verstappen con su Red Bull, mientras que en este inicio de temporada 2023 ha sido el asturiano el que lo ha logrado. La pregunta ahora es…¿Logrará Fernando Alonso la triple corona?