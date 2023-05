Se hizo especialmente larga la semana pasada cuando tenía que haber Gran Premio y éste se canceló. Las fuertes lluvias en Italia imposibilitaron la disputa de la sexta cita de la temporada en la Emilia-Romaña y ha tocado esperar siete días más para que los monoplazas echen a rodar en las calles de Mónaco, una carrera para la que Aston Martin alberga grandes esperanzas.

Si no ocurre nada extraño serán Fernando Alonso y Lance Stroll, como siempre, los pilotos que conduzcan el AMR23 en Montecarlo, en Montmeló y en el resto de pistas. Sin embargo, en caso contrario hay dos hombres bien preparados para sustituirles si es necesario.

Felipe Drugovich y Stoffel Vandoorne, los sustitutos de Aston Martin

La escudería británica reforzó y mucho su plantilla el pasado invierno. Además de incorporar a Fernando Alonso como joya de la corona revolucionó la fábrica con nuevos ingenieros y poniendo a Dan Fallows y Eric Blandin al frente. Y reunió a hombres de la confianza del ovetense como Pedro de la Rosa o Stoffel Vandoorne. El belga hace de piloto reserva junto a Felipe Drugovich.

En todo caso, el que está en la pole para sustituir a Alonso o Stroll si es necesario es el brasileño. Ya realizó un buen trabajo cuando tuvo que participar en los test por las lesiones del canadiense y hay muchísima confianza depositada en él desde todo el equipo. Su país se ha quedado sin pilotos en la Fórmula 1 muchos años después y él está llamado a ser el nuevo ídolo carioca.

¿Fernando Alonso? "La gente habla de que es un mal tipo pero es genial"

En un fin de semana en el que la actualidad debería marcarla Imola, Motorsport Total entrevistó a Drugovich, que acaba de cumplir 23 años. Ahí reconoció que Ayrton Senna es su ídolo y creció viendo sus carreras por YouTube. También cuenta lo difícil que fue formarse como piloto cambiando Brasil por Italia en 2013: "Tuve que aprender italiano y hacer frente a todas las carreras en una escuela completamente nueva. Fue duro, pero creo que también me enriqueció mucho como persona. Así que no me arrepiento".

El citado medio no dejó pasar la oportunidad de preguntarle por Fernando Alonso, al que Felipe admira: "Es un tipo realmente genial. Realmente me gusta. Es un gran personaje y sorprendente. Tengo un gran respeto por él, aún más ahora". Además destaca su pasión a pesar de su veteranía: "Veo lo duro que trabaja incluso a los 41 años y aprieta como si tuviera sólo 20 años. Así que es impresionante ver eso".

Por último, el brasileño se pronunció sobre la mala fama que atribuyen algunos al 'Nano' de ser una mala persona y lo negó por completo: "La gente habla de que él es un mal tipo y cosas así, pero es realmente genial y es muy amable conmigo". El relevo para el día que Alonso decida colgar el casco está preparado.