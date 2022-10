Los regalos de Navidad comienzan a inundar las casas. Es por eso que muchas empresas están comenzando a contactar con influencers para que estos muestren sus productos en sus redes sociales y que así se conviertan en algunos de los regalos favoritos de la gente. Se acercan las fechas más señaladas y aún son muchos los que no tienen escogidos sus regalos para sus seres más queridos, por eso ahora más que nunca es muy común ver este tipo de colaboraciones entre las marcas y los influencers.

Algún muy común en estas fechas también son las confusiones, pues con las prisas es normal que se nos escapen algunas cosas. Pues esto le ocurrió a una marca, que queriendo mandarle un paquete a la modelo Alba Carrillo acabó mandándoselo a una joven con el mismo nombre. La confusión llegó porque esta chica también colaboró con la marca el año pasado, pero cuando el paquete llegó a su casa supo perfectamente para quien iba dirigida la caja enviada.

Pues ya con el paquete en las manos la joven quiso compartir con sus seguidores de TikTok el contenido de la caja. Lo primero que sacó de esta fue un juego y un cuadro con golosinas las cuales iban dirigidas a Lucas, hijo de Alba Carrillo. Por otra parte, la caja también contenía una botella de ginebra personalizada en la que podía leerse: “Feliz Navidad, Alba”.

Por este hecho la joven ha sido muy criticada ya que muchos de sus seguidores consideraron que no debía haber abierto el paquete, pues no iba dirigido a ella. "A mí me llega un paquete con mi dirección, no ponía a quien iba dirigido, simplemente ponía la dirección de mi casa. Entonces yo veo ese paquete y lo abro", argumenta la joven.

Después de esto la joven se puso en contacto con la marca y le explicaron la razón del error. Además, le señalaron que se podía quedar con el paquete de la modelo sin ningún problema, ya que esta recibirá pronto su regalo.