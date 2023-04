Sálvame es un programa de televisión de la cadena española Telecinco, que se emite de lunes a viernes en horario de tarde. Desde su inicio en 2009, se ha convertido en uno de los programas más populares y seguidos de la televisión española, gracias a su formato de entretenimiento y espectáculo, en el que se combinan noticias del mundo del corazón, crónica social y entrevistas a personajes famosos.

El programa se caracteriza por la presencia de un equipo de colaboradores, encabezado por Jorge Javier Vázquez, quien ha sido el presentador y director del programa desde sus inicios. Junto a él, encontramos a un variopinto grupo de personajes que han ido formando parte del programa a lo largo de los años, como Belén Esteban, Kiko Hernández, Lydia Lozano o María Patiño, entre otros.

Las claves de Sálvame, al descubierto

El formato del programa se divide en diferentes secciones, como la conocida "Sálvame Deluxe", en la que se entrevista a personajes famosos o se analiza la actualidad del mundo del corazón.

Otra sección destacada es "El programa de Ana Rosa", en la que se debaten temas de actualidad con diferentes invitados. El programa también se caracteriza por su lenguaje desenfadado y cercano, en el que se utilizan expresiones populares y coloquiales, y por su tratamiento de los temas más controvertidos del mundo del espectáculo, como las relaciones amorosas, los conflictos familiares o las adicciones.

Algunos tertulianos de Sálvame ya han fallecido

Pero tras tantos años en la escena, es normal que varios de sus tertulianos ya hayan fallecido. En este caso, son cuatro los colaboradores que han fallecido: Mila Ximénez, Marujita Díaz, Paco Marsó y Carmen Hornillos.

Críticas por parte de la audiencia por la emisión de Sálvame

A pesar de que Sálvame ha sido criticado por algunos sectores de la sociedad por su supuesto sensacionalismo y falta de ética periodística, lo cierto es que el programa ha sabido conectar con una audiencia amplia y fiel, que se siente atraída por su estilo fresco y desenfadado, así como por las historias de los personajes famosos que aparecen en el programa.

La última anécdota de Jorge Javier

La relató el propio presentador, que a raíz de Sant Jordi viajó a Barcelona para firmar ejemplares de su libro. En su cuenta personal de IG contó que le ocurrió. Al bajar del tren, acompañado por su madre, fue reconocido.

Tal y como cuenta con sentido del humor -para nada se sintió mal- decidió acelerar el paso debido a su "timidez". Los señores que le reconocieron le pedían una foto y su madre le recriminaba:

"A tu edad ya es hora de dejar la timidez de lado"

Él siguió con su paso, pero más adelante de nuevo otra persona le pidió una foto. Quiso hacer lo mismo. Una trabajadora del servicio de seguridad de la estación en este caso. Jorge Javier prefirió no hacers ela foto y la chica no se lo tomó bien. "¡Antipático! ¡Voy a dejar de ver Sálvame!", le recriminó la empleada.

"Entre la gente que va a dejar de ver el programa y entre que me despiden, voy a tener que venir a vivir aquí. Si pasa todo eso, me vengo a vivir a Badalona y vuelvo a mi adolescencia", le dijo el comunicador a su madre, que no dudó en apoyarle si esa situación tuviese lugar: "Pues te vienes, pero te traes al burro y los perros".