La presentación de Leo Messi no solo fijó las cámaras en el argentino, sino también en Al-Khelaïfi, quien estuvo presente en el acto de bienvenida de la nueva estrella. El presidente respondió a varias preguntas y dejó varios titulares. Entre ellos se destaca sus palabras acerca del Fair Play financiero.

“Lo hemos dejado muy claro, estaba esperando la pregunta. Nosotros siempre seguimos el 'fair play'. Antes de cada fichaje, siempre consultamos todo con nuestros abogados. Si firmamos a Messi es porque tenemos la capacidad de fichar a Messi, si no, no lo hubiéramos hecho. Hay muchas cosas positivas que nos dará al club. En estos tres días hemos crecido una barbaridad. Espero que Messi no pida más sueldo, pero siempre hemos respetado las normas del 'fair play” explicó Al-Khelaïfi.

Además Al-Khelaïfi afirmó que la llegada de Leo Messi al PSG la Ligue1 ha subido de nivel. “Creo que todo esto subirá. Ahora todo el mundo querrá ver el PSG. Podemos agradecer a los presidentes de otros clubes dándonos las gracias por la llegada de Leo. He notado el apoyo al PSG, espero que todo el mundo vea que esto también es por Francia".