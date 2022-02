Xavi Hernández sigue pensando en el proyecto del FC Barcelona de la próxima temporada. El técnico ya trasladó en su momento las peticiones de fichajes para reforzar la plantilla de cara al nuevo curso a Joan Laporta. Entre ellas, un jugador al que Jorge Mendes ya le ha comunicado que está en la lista de preferidos del entrenador del Barça y esta información le ha hecho replantearse su futuro. Este futbolista es Bernardo Silva.

El Barça sueña a lo grande, y el compañero de Ferran Torres que interesa en Barcelona es Bernardo Silva. El futbolista portugués de 27 años no contaba con muchas oportunidades de la mano de Guardiola. No obstante, el sacrificio del rol de delantero centro en los onces del conjunto inglés ha hecho que Bernardo gane protagonismo hasta convertirse en uno de los mejores jugadores de la Premier League en esta primera mitad de temporada. Pendiente del interés de la entidad blaugrana está su agente, Jorge Mendes. El representante portugués también gestiona los derechos de Ansu Fati y ese es un buen punto de partida para iniciar conversaciones. A pesar de que Bernardo Silva se ha convertido titular en indiscutible en el Manchester City, valoraría salir de Inglaterra de cara al verano de 2022.

Guardiola, que ya dejó salir en el mercado de invierno a Ferran Torres rumbo al Camp Nou, no le cortaría las alas al jugador pero quiere a cambio a Frenkie de Jong. El neerlandés pasa por un momento convulso. Está en boca de todo el mundo y no por sus méritos, pues en el entorno Barça se considera que un jugador que ha costado 86 millones de euros tiene que ser determinante en el juego del equipo. En un principio, de Jong no se quiere mover del Barça. No es tan fijo con Xavi Hernández como lo era con Ronald Koeman, pero el futbolista nacido en Arkel sigue seducido por el nuevo proyecto de Xavi basado en los más jóvenes y quiere formar parte. Además, su propio padre aclaró en una entrevista para el medio holandés AD que Frenkie de Jong no tiene intenciones de abandonar el club pese saber que "el Barça necesita dinero".