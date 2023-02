El Tottenham ha conseguido una importante victoria frente al Chelsea (2-0) en su estadio para afianzarse en el cuarto puesto de la clasificación. La otra cara de la moneda es la de los 'blues' que, con esta derrota quedan muy lejos de su objetivo de jugar la máxima competición europea la próxima temporada.

Los 'spurs' se hicieron con los tres puntos gracias a los goles de Oliver Skipp y Harry Kane. Con este resultado, se confirma la preocupante situación del Chelsea, ya que de los últimos 11 partidos tan solo han podido sumar una victoria (ante el Crystal Palace). Unos malos resultados que abocan al club de Todd Boehly a la décima posición en la Premier League y a caminar sobre el alambre en la Champions, donde tendrán que remontar en Stamford Bridge el 1-0 de la ida ante el Borussia Dortmund.

Además, el ruido en la ciudad de Londres se hace más notorio debido a que, a pesar de los cambios que han habido en el equipo en busca de una mejora en el rendimiento deportivo, los resultados, no solo no se han dado la vuelta, sino que van a peor. Los más de 325 millones de euros gastados en el último mercado de invierno no han surtido ningún efecto positivo para los 'blues'.

Para más inri, la llegada de Graham Potter en sustitución de Thomas Tuchel al poco tiempo de comenzar la temporada, no ha conllevado un cambio de dinámica en el equipo, ante un técnico que todavía no ha encontrado la tecla para que su plantilla rinda al máximo de sus posibilidades. De hecho, ya se está comenzando a hablar de que el preparador inglés podría estar en la 'cuerda floja'.

Los números condenan al Chelsea

A día de hoy, es una realidad que los de Stamford Bridge están más cerca de los puestos de descenso que de los que dan acceso a la Liga de Campeones, que era el objetivo a principio de temporada. Con 31 puntos en 24 jornadas, la 'zona Champions' se encuentra a 14 puntos de distancia, mientras que la última plaza que conlleva la pérdida de la categoría está a 10.

Sin embargo, lo más alarmante de la situación es la dinámica en la que se encuentra el equipo. No ha conseguido ninguna victoria en los últimos cinco partidos de liga y tan solo un gol a favor.

Cambio en los' spurs'

Por otro lado, el equipo de Antonio Conte sí ha conseguido revertir los malos resultados en los últimos partidos. Con este triunfo, suman ya dos victorias consecutivas y meten más presión al Newcastle en su lucha por el cuarto puesto. Así pues, el equipo londinense toma confianza para el tramo decisivo de la temporada.