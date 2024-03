El último ridículo de Vinícius

Al Real Madrid y a Vinícius les gusta izar la bandera contra el racismo cuando les interesa. El jugador brasileño ha vuelto al centro de la polémica después de un mensaje que ha publicado en sus redes sociales. Vinícius y su club han vuelto a demostrar que condenan los insultos de vez en cuando, ya que no defendieron a Peter Federico después del terrible acoso y los numerosos insultos que recibió en las redes sociales de parte de aficionados madridistas tras el duelo contra los merengues en Mestalla.

Esta vez, Vinícius fue el protagonista de unos cánticos completamente repudiables y condenables durante la previa del Atlético de Madrid - Inter de Mián de Champions League. Los aficionados rojiblancos se acordaron de su archienemigo al grito de "Vinícius chimpancé".

"Espero que ya hayáis pensado en su castigo, Champions League y UEFA. Es una triste realidad que pasa incluso en los partidos donde no estoy presente", publicó el jugador del Real Madrid en su cuenta oficial de Twitter.

Los precedentes de actos racistas por parte del madridismo

En todas las casas cuecen habas y en la Real Madrid no es menos. No hace falta rebuscar demasiado en la historia reciente para encontrar episodios racistas de los aficionados del Madrid cuando no está Vinícius de por miedo y sea cual sea el deporte.

Por ejemplo el caso de James Nnaji. El Barcelona visitaba el WiZink Center para medirse al Real Madrid en el tercer partido de las Finales ACB de 2023. A la llegada del autobús del conjunto azulgrana al pabellón, un grupo de aficionados del Real Madrid le dijeron, entre otras lindezas "Negro, hijo de..." tal y como se puede escuchar en las imágenes de ese día. Unas imágenes repugnantes que terminaron con la denuncia de la Comisión Nacional de Antiviolencia. Sin embargo y por arte de magia este acto racista quedó sin castigo, ya que la Policía Nacional cerró el caso... ¡Por falta de imágenes para identificar a los posibles delincuentes.

Ese mismo año pero solo unas semanas antes la afición del Madrid también fue protagonista de otro acto racista, en el duelo de ida de semifinales de la Copa del Rey de la temporada 22-23. Durante ese Madrid - Barcelona parte de la grada del Santiago Bernabéu llamó "macaco de mier***" a Ronald Araújo. Un ejemplo más de la hipocresia generada con el 'Caso Vinícius' en la casa blanca.

No obstante es un comportamiento xenófobo que se repite cuando el Madrid está de por medio. Más que conocido es el vídeo de Wilfred, portero del Rayo Vallecano, al que el Bernabéu le cantó "negro, cabr**, recoge el algodón". Unos cánticos totalmente condenables y que se repiten de manera cíclica en la casa de los que ahora, con tal de ganarse el favor de unos cuantos, claman contra el racismo, pero solo cuando les conviente.