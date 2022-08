Mientras regresaban a casa desde Macedonia del Norte, con la medalla de subcampeonas de Europa sub-16 en sus maletas, SUPER contactó con Jorge Carot, Nicolás Gómez y Borja Ricart. Los dos jugadores y el preparador físico del Valencia BC que han formado parte de la Selección U16M que ha cosechado la séptima medalla del baloncesto español de formación en un verano para el recuerdo.

"Esta medalla de plata vale un montón, porque veníamos de una preparación que no fue nada fácil, en la que perdimos muchos partidos. Conforme avanzó el Europeo nos conectamos y las cosas salieron muy bien. Estamos muy orgullosos de todo el equipo. Mucha gente no confiaba en esta Selección, pero hicimos un gran trabajo. Para mí, la experiencia ha sido inolvidable", cuenta Jorge Carot.

Carot, interior de 16 años, natural de Alboraia, es una de las perlas de L’Alqueria. Fue uno de los jugadores más valiosos y mejores reboteadores del torneo. "He ayudado mucho al equipo, estoy contento con mi trabajo y mi rol", dice un ‘5’ que en el futuro puede evolucionar como ala-pívot. "Esta temporada me gustaría abrirme al ‘4’. Tengo confianza para hacerlo y creo que me puede ir muy bien", asegura un jugador que será clave en el Júnior A.

Nico Gómez, un año más joven, hará la pretemporada con el Júnior A. En el Europeo, el pívot santanderino auxilió al equipo con minutos de calidad en la fase de grupos contra Macedonia del Norte y Polonia. "Este torneo, me ha servido de aprendizaje para próximos años, y ver todo lo que hay que luchar para llegar arriba. Nos lo hemos currado mucho, es una plata que sabe a oro", comenta Nico.

Por último, el preparador físico del filial y el Júnior Borja Ricart formó en el staff técnico y resume así la experiencia: "La convivencia ha sido increíble y muy intensa, tras 34 días con los chicos... y encima con el premio de la medalla". Ricart fue el artífice de una selección que llegó repleta de fuerzas en el plano físico a los partidos decisivos del Europeo.