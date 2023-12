Carlos Sainz, triple ganador del rally Dakar, no quiso pronunciarse acerca de si está será la última vez en la que participe en la prueba y afirmó que analizará su futuro cuando acabe la edición del año 2024. "Mi futuro no lo sé. Toda la energía esta en el Dakar de este año y cuando acabe habrá tiempo de analizar cómo ha ido, cómo me he encontrado físicamente, cómo de competitivo he sido, si me he divertido... son preguntas que uno se tiene que hacer, sobre todo a estas alturas de la carrera deportiva", dijo este miércoles el piloto madrileño, de 61 años.

"Dejaré un par de días, seré honesto conmigo mismo, me preguntaré esas cosas y veré si la balanza cae hacia el lado de seguir intentándolo. Me miraré al espejo, me haré esas preguntas y contestaré. Me he ganado el derecho a que se respete cualquier decisión que sea, seguir en otro proyecto si existe y lo decido, y parar si decido parar", añadió durante la presentación del coche (Audi) con el que participará.

Preguntado acerca de dónde saca la motivación declaró que probablemente la encuentre en que disfruta haciendo lo que hace porque le "sigue compensando". "Cada año cuesta más, todos aquí vamos cumpliendo años y a partir de ciertas edades la motivación y el cuerpo para estar igual o más en forma que el año anterior requiere más esfuerzo y más trabajo", indicó.

Ambicioso

"Hoy se puede medir cómo estás físicamente, me hago pruebas en septiembre y antes del Dakar, pero hay cosas que no se pueden medir en el cuerpo como los reflejos. La vista cada año va peor, pero existen las gafas y quizás sea menos limitante. Algún día diré que no me compensa, que no puedo, que no me he encontrado lo suficientemente rápido, que no me divierto. El día que me lo pregunte y la respuesta sea de otra manera diferente a la de ahora, ese día me quedaré en casa y lo comunicaré sin decepción", agregó.

De momento, se muestra ambicioso. "La filosofía del deportista es nunca rendirse. El deporte es un reto constante, que se renueva, que va acompañado de mucho esfuerzo, dedicación, disciplina, emociones y tropiezos. El deportista de verdad es el que siempre se levanta, el que siempre trata de buscar esa nueva oportunidad. Te pueden recordar por ser mejor o peor piloto, pero a mi me gustaría que se me recordara por ser un tío machacón, perseverante, que dio todo por intentar conseguir los éxitos", manifestó.

"A mi edad, y con la veteranía, ha habido momentos de todos los colores y de todo tipo. Muy buenos y muy divertidos, no necesariamente cuando he ganado. Uno puede estar muy satisfecho con un segundo o un tercer puesto", analizó sobre su trayectoria.

"Pero siempre pensado que lo mejor está por llegar, y en esta ocasión no va a ser diferente. Ahora estoy centrado al cien por cien en el Dakar, mi energía piensa en el día 5 desde el último día del pasado Dakar. Pienso que todavía debe llegar lo mejor, como no puede ser de otra forma", apuntó.

Además aseguró estar recuperado de sus problemas físicos tras su retirada en la edición 2023 por un fuerte golpe de 28G. "Todo fue bien. A la vuelta del Dakar me pude recuperar bien. No me ha influido para nada, estoy perfecto, he podido trabajar bien físicamente y no tengo ninguna secuela", aseguró.