"¡Pon a Kang In Lee, pon a Kang In Lee!". Fue uno de los cánticos del vestuario en la celebración de la Copa del Centenario. Los jugadores trolearon a Marcelino por la insistencia mediática y popular para que jugara. Marcelino no lo puso. Tampoco Celades y Javi Gracia. Ni siquiera Voro. Ninguno. Luis García sí lo hará en Mestalla.

Kang In jugará su quinto partido consecutivo como titular en liga. Algo que nunca le pasó aquí. Por increíble que parezca, su mejor racha en el Valencia fueron cuatro partidos consecutivos en liga. Curiosamente, ente febrero y marzo de este año cuando ya había decidido no renovar. ¿No le dieron oportunidades? ¿No se las ganó? Seguramente las dos cosas. Le dieron pocas y las que tuvo no las supo aprovechar.

El sábado vuelve con ganas de reivindicarse. Allí donde no pudo triunfar. ¿Hasta dónde llegará? El tiempo pondrá a cada uno en su sitio. Mientras, yo le recibiré con un aplauso. Se vio obligado a decirle "no" al Valencia, pero es y será uno de los nuestros. Como Ferran.