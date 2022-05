¡Fuera de Mestalla!

Faltaban los audios más importantes de todos. Y, al tiempo que Mestalla se quedaba mudo, el valencianismo habló alto y claro. Un grito unánime contra Lim. El colofón a la semana de empoderamiento de los aficionados contra el máximo accionista y sus colaboradores fue la imagen de José Manuel López que está dando la vuelta al mundo. Una foto y un vídeo que traspasan fronteras y deteriora todavía más si cabe la figura del magnate singapurense.

Por una parte, la Avenida de Suecia a rebosar con la banda sonora del habitual minuto 19 sonando de fondo. Por la otra, el viejo coliseo desértico mientras se jugaba la última jornada de LaLiga. Un Valencia-Celta intrascendente, sin consecuencias para esa clasificación que describe a la perfección la gestión de Meriton.

Y es que no era en el césped donde había cosas en juego. Lo ocurrido no solo ayer ni esta semana sino en los últimos tres años de deriva tiene que servir como palanca para el cambio. No hay otra solución que recuperar el Valencia CF para los valencianistas y en esa misión hay que trabajar más unidos que nunca. No valen pasos atrás.

Traspaso de poder

Lim tiene las acciones pero el Valencia no es suyo y eso es algo que ayer posiblemente quedó más claro que nunca. Como ocurrió en Inglaterra con la respuesta a la Superliga, los aficionados siguen teniendo la palabra en un mundo en el que no todo es dinero y acciones.

En la entidad civil más importante de la Comunitat quien manda es la soberanía de los valencianos. Un club centenario como este jamás debió ser subastado, menos aún como se hizo. Pero ahora de lo que se trata es de recuperarlo y aislarlo de todos aquellos que de una y otra forma han querido servirse de él.

Con las instituciones por fin alineadas y sin fisuras, por más que algunos se hayan subido al carro de una manera vergonzosa después de haberlo visto volcado, hay que activar ya un plan con el que afianzar el cordón sanitario contra Meriton, negarle cualquier posibilidad de pelotazo e invitar a Lim a que estudie algunas de las ofertas que tiene encima de la mesa y no reconoce. Murthy no debería seguir ni un minuto más. Pero Lim mucho menos.