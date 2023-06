Gracias, Toni

Ayer se despidió de la afición del Valencia CF con una bonita carta uno de los jugadores que más han respetado el escudo desde que tengo el honor de ejercer esta profesión. Uno de esos futbolistas que son tan cercanos como profesionales y que, a pesar de las lesiones, siempre se ha dejado la piel por el Valencia CF. Ayer se despidió Toni Lato del conjunto de Mestalla.

Escribo estas líneas con sentimientos enfrentados. Por un lado de agradecimiento, cariño y respeto; y por otro dolor, rabia y pena.

Agradecimiento por todo lo que ha hecho por este escudo y los aficionados que lo conforman. Es un futbolista de los que siempre querrías tener a tu lado por la nobleza, lealtad y compromiso que ejercen. Que siempre se ha dejado la piel a pesar de las malditas lesiones y que en el vestuario ha sido ejemplar para cada entrenador que ha pasado. Siempre cumplidor, de los que hacen equipo y trabajan en la sombra por el bien del grupo.

Cariño porque se hacía de querer. Por su carácter, por su sencillez y por su educación. Valores que aprendió con la bonita familia que tiene y que siempre le ha apoyado. Valores que también adquirió en la Academia, sí, pero que hoy no son suficientes para un Valencia CF que va a menos. Un equipo en decadencia que está perdiendo absolutamente todos sus referentes y, la mayoría, saliendo por la puerta de atrás.

Respeto porque aun habiéndole ninguneado el club con la oferta de renovación que le hicieron, ha defendido la camiseta hasta el último instante como el que más. Nunca ha tenido una mala palabra. Hasta el último minuto que disputó fue un ejemplo para todos.

Dolor porque cuesta encontrar jugadores de esta índole. Futbolistas comprometidos con el escudo y que sean profesionales a todos los niveles. Te puede gustar más o menos su fútbol, pero viéndolo jugar esta temporada, jamás hubiéramos pensado que acababa contrato. ¿Cuántas veces hemos visto arrastrase a futbolistas que finalizaban contrato o lo tenían hecho con otro equipo? Lato no es de esos. Toni es de los que apechugan y dan la cara. Sin una mala palabra, sin un mal gesto.

Rabia porque se vuelve a ir un futbolista gratis. En términos de mercado, es nefasta la gestión de este caso -como en muchas otras veces- de la dirección deportiva. ¿Cuánto dinero ha perdido Corona desde que está en el Valencia CF? No quiero ni saberlo. En este caso, jugador valenciano, valencianista y polivalente que se marcha libre y después de que tú le hayas hecho una oferta irrisoria. La realidad es que Lato solo quería que le garantizaran un mínimo de años aunque se le redujera el salario, pero si le bajas a más de la mitad el sueldo y encima le das solo un año… el chiste se cuenta solo. No todo vale. Y más cuando desde el club hablan continuamente de ese sentimiento de pertenencia donde, para uno que se quiere quedar, se ríen de él y de su trayectoria. No me gusta.

Pena porque no cuesta encontrar jugadores de este tipo y, cuando tienes uno, lo dejas ir. Estos gestores no han sabido valorar a un profesional que estoy seguro que le podía haber dado mucho al Valencia CF esta temporada y las siguientes. Si algo hizo bien Gattuso, fue pedir que lo renovaran como Dios manda. No dio tiempo ni a que valoraran eso.

Con esta salida ¿Qué mensaje le lanzas tú a los chavales de la Academia? Si tanto hablas de valores ¿Por qué dejas marchar de esta forma a un referente de la cantera? Inexplicable.

Es un día muy triste para el Valencia CF, porque se confirma que no hay nada a lo que aferrarse. Ni fichajes de relumbrón, ni gente de la casa. Solo medianías, gangas y lo que surja como cedidos. Ese no es el Valencia CF de Lato, este no es nuestro Valencia CF.

Mucha suerte Toni, ojalá el fútbol, la vida y un “cafenet” vuelvan a cruzar nuestros caminos.