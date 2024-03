Para los trámites, sí; para lo importante, no

El Mundial conviene pero no urge y aún menos si es a cambio de una alfombra roja de la que antes se aprovecharía Lim que el Valencia CF. La candidatura para 2030 sigue herida de muerte después de que Meriton, la empresa que gestiona el club, se negase a firmar su parte de los documentos de FIFA. Como el estadio, que es lo importante, no está, el hecho de que el club aportase el pasado lunes un cuestionario estadístico sobre las inversiones y un fichero de requerimientos actualizado para datos globales tiene el sentido (poco) que se le quiere dar.

La voluntad hacía falta para lo otro y ahí la copla con la que se quedaron Generalitat, Ayuntamiento y Federación Valenciana de Fútbol es que no la hubo. Por más que haya a quien le moleste que se hable de chantaje, la moción para auditar las obras y el cambio de postura de firmar a no hacerlo fue acción-reacción. Ni apurar los plazos ni esperar un guiño: en el Nou Mestalla no hay política de hechos ni hay gesto que valga para maquillar que por culpa del máximo accionista nadie puede pillarse los dedos.

Así como el Ayuntamiento pudo a través de una consultora externa (Uno One Legal Partners) minimizar los riesgos de un documento «abusivo» y sometido al derecho suizo, también podría haberlo hecho el Valencia CF con un contrato en el que es cierto que hay algunas cosas que tiran para atrás. En distintas circunstancias, igual que en otras plazas, se podría aceptar la excusa de las penalizaciones o que no se pueda firmar sin garantías.

Pero en realidad el tema de fondo no es ése sino la batalla por el desbloqueo del negocio urbanístico y la batalla en el Pleno del Ayuntamiento a cuentas de la licencia y sobre todo de las fichas y el convenio. Como el Mundial, y aprovechando la coyuntura de CVC, el estadio por supuesto que conviene pero en este caso tampoco es prioritario y menos todavía si se termina de cualquier manera. Las garantías tienen que ser para todos.