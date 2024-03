Estamos en fallas y como no podía ser de otra manera los ninots inundan las calles. En el mundo fallero, un ninot es una figura de cartón piedra -y algún otro material- que sirve para decorar el monumento a la fiesta. Pues Luis de la Fuente es un ninot. Pero además de sección especial. De esos que figuran y quedan bonitos y simpáticos en exposición pero luego al final, en el cómputo general de la falla, no dejan de ser una pequeña parte de un decorado de cartón piedra -o cemento bien armado viendo las decisiones de este técnico-.

Y es que encima es un ninot indultat, pues para mí no tiene ningún sentido que ese señor siga en su puesto como seleccionador. Porque ha sido de los pocos que han sido indultado de quienes aplaudieron como focas tras la bochornosa comparecencia de Rubiales. Un señor que, como formador, no dudo de su valía pero como seleccionador absoluto deja mucho que desear para una institución tan importante y relevante como la que representa.

No entiendo cuál es el criterio de sus listas. Puede hacer mil ruedas de prensa justificándose que sigo sin entender la decisión por la que jugadores que no se ya ni en qué equipo juegan, si están lesionados o que han hecho dos partidos buenos acuden a La Roja; y otros que llevan toda la temporada a un gran nivel no los tiene ni en consideración.

Que no vayan Hugo Duro o Mosquera me parece una falta de respeto. Al fútbol, a La Liga y al Valencia CF. Ambos, por rendimiento, deberían estar en esa lista y premiar su grandísima temporada. El primero porque se le caen los goles -al igual que a Guruzeta que no se lo ha llevado tampoco- y, al segundo, porque con su edad ya es capitán general de un equipo nada fácil de defender. De poco me vale el premio de consolación de la sub 21, porque además, Mosquera tiene el agravante de que Colombia está tocando a su puerta y, con la doble nacionalidad, es un riesgo que pueda elegir el país cafetero antes que La Roja.

Sin embargo, no le ha temblado el pulso con muchos otros que, con dos partidos buenos -y a veces ni eso- ya han ido, debutado y adquirido dorsal casi en propiedad. O algunos que no sabemos ya ni en qué equipo o liga juegan.

Lo de Pepelu -y fijaos lo que os voy a decir- puedo hasta entenderlo, teniendo en cuenta la cantidad de buenos futbolistas que hay en su demarcación. Aun así creo que podría ir por alguno de la Real Sociedad que, por muy buenos que sean, no están teniendo su año. O en la portería, donde hay cancerberos como Álvaro Valles que está haciendo un temporadón y sigue sin ser citado. Y ni hablar de otros nombres que brillan en sus equipos pero ni los contempla…

Y sí, lo de Brahim me parece una metida de pata gravísima. Cómo habrá tenido que hacerlo de mal este ninot de seleccionador como para que un tío, nacido en Málaga, internacional por todas las inferiores de España y que vino a La Liga para tratar de ser internacional acabe en Marruecos. Hay que ser muy torpe…y muy ninot.

¿La Nations League? La Copa Konami esa es lo mínimo que debería ganar esta selección con la cantidad de buenos futbolistas que tiene en comparación con otros países. Así que espero que le salga bien porque de lo contrario… “senyor pirotècnic, por començar la mascletà”.